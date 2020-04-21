Берлінський марафон підпадає під заборону

Джерело - www.berlin.de.
Сенат Берліна прийняв закон про заборону на всі заходи чисельністю понад 5000 осіб до 24 жовтня 2020 го року.
Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.
А Берлінський марафон-2020 був запланований на 27 вересня. Це означає, що масового старту найшвидшого марафону у світі точно не буде в заплановані терміни.
Перенести марафон на пізню осінь також не варіант. Там і так все забито під зав'язку з перенесенням Лондона і Бостона і тд.
Провести марафон тільки для еліти як Токіо-2020?
Актуально: 200 учасників замість 38 000: У Токіо відбувся марафон 2020
Чекаємо офіційного рішення організаторів.