Берлінський марафон підпадає під заборону

Сенат Берліна прийняв закон про заборону на всі заходи чисельністю понад 5000 осіб до 24 жовтня 2020 го року.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

А Берлінський марафон-2020 був запланований на 27 вересня. Це означає, що масового старту найшвидшого марафону у світі точно не буде в заплановані терміни.

Перенести марафон на пізню осінь також не варіант. Там і так все забито під зав'язку з перенесенням Лондона і Бостона і тд.

Провести марафон тільки для еліти як Токіо-2020?

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Чекаємо офіційного рішення організаторів.