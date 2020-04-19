Планка — одна з найпопулярніших вправ. Багато хто вважає її супер ефективною і універсальною. А в Інтернеті кожен другий кидає або приймає челендж, який полягає в тому, щоб простояти в планці якомога довше. Але чи так це насправді й чи потрібно стояти в планці до нескінченності?

Розвіюємо 5 головних міфів про планку.

1. Планка допомагає схуднути

Щоб схуднути, в першу чергу, потрібно правильно харчуватися і створити у щоденному раціоні дефіцит калорій, тобто витрачати більше, ніж споживати. Найкраще калорії спалюють кардіо вправи: біг на місці, стрибки на скакалці, бурпі і т.д. Планка — статична вправа, при якій витрата калорій досить маленька. За 1 хвилину планки можна спалити від 3 до 5 калорій. Тож немає сенсу кожен день стояти в планці по кілька хвилин і сподіватися, що це допоможе скинути вагу.

2. Планка прокачує всі м'язи

Під час виконання планки дійсно задіяно багато м'язів: прес, груди, сідниці, плечі, стегна, гомілки. Але працюють вони в статичному режимі, тобто не змінюють своєї довжини. Неможливо накачати м'язи лише внаслідок статичної роботи. А ось зміцнити, розвинути силу і витривалість — можна. Саме для цього й було вигадано планку.

3. Чим довше стояти в планці, тим краще

Всі ці популярні челенджі "Тримаємо планку 5, 10, 15, 1000 хвилин" не мають сенсу. Щоб отримати необхідний ефект, досить простояти в планці 1 хвилину, не більше. Звичайно, якщо хочете показати всім свою крутість, можете тримати її і довше, але м'язи кора вже перестануть працювати.

4. Планка допомагає позбутися проблем зі спиною

Планка насправді допомагає запобігати порушенням постави. Але якщо у вас вже є проблеми зі спиною, наприклад, сколіоз або викривлення хребта, планка не допоможе їх виправити і може навіть нашкодити. При наявності проблем з хребтом необхідно проконсультуватися з лікарем і з досвідченим тренером. Вони пояснять, які вправи можна виконувати і як правильно це робити.

5. Планка покращує кровообіг і запобігає хворобам серцево-судинної системи

Поліпшити кровообіг і зміцнити серцево-судинну систему допоможуть кардіо вправи, адже вони сприяють розширенню кровоносних судин. При виконанні статичних вправ, таких як планка, кровоносні судини, навпаки, стискаються, що може призвести до підвищення артеріального тиску. Тому гіпертонікам потрібно з великою обережністю виконувати планку або ж навіть замінити її іншими вправами.

У чому ж користь планки?

Планка — чудова вправа для того, щоб зміцнити м'язи, розвинути силу і витривалість. Також за допомогою планки ви навчитеся краще відчувати своє тіло і контролювати рухи, що в майбутньому допоможе виконувати більш складні вправи.

Як бачите, не існує чарівної вправи, яка зробить з вас супер атлета. Добирайте комплекси вправ, виходячи зі своїх потреб і не забувайте у всьому знати міру.