Бурпі — ефективна вправа, яка допоможе отримати ідеальну фігуру в домашніх умовах

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Якщо ви трохи втомилися качати прес звичайними скручуваннями, або тренувати м'язи рук за допомогою гантель, пропонуємо вам альтернативу — бурпі.

Що це таке і як це вправа допоможе вам підтягти всі м'язи і схуднути — читайте в нашому матеріалі.

Бурпі — вправа, яку не кожен зможе виконати! ЇЇ включають в найбільш інтенсивні тренування, але бурпі також ефективна, якщо її робити щодня в домашніх умовах. Ми розповімо, як правильно його виконувати, щоб у вас були приголомшливі результати.

Що таке бурпі

Бурпі (з англ. — burpee) на перший погляд здається дуже простою вправою: його легко повторити, так і техніка виконання у нього нескладна, але спробуйте зробити хоча б 5 повторів, і ви відчуєте, як ваші м'язи будуть тремтіти від навантаження. Вправа бурпі дуже популярна, тому що дозволяє спалити максимальну кількість калорій і одночасно збільшити свою витривалість.

Бурпі задіює всі групи м'язів: руки, груди, біцепси, квадрицепси, стегна, сідниці, і прес, але саме велике навантаження на м'язи черевного пресу, верхнього плечового пояса, литкові та сідничні м'язи. Ця вправа розвиває силу, витривалість і координацію. Якщо виконувати бурпі по 5 хвилин в день, вже через місяць ви не впізнаєте своє тіло. Вправа ефективна для тих, хто ще хоче ефективно схуднути, і для тих, хто просто підтримує себе у формі. Також бурпі можна включати в кардіотренування: досить зробити кілька підходів по 30 секунд з 2-хвилинними перервами між ними.

Бурпі: правильна техніка виконання

Тепер перейдемо до важливого питання — як правильно робити бурпі:

З положення стоячи присядьте, впершись руками в підлогу.

Перемістіть одночасно ноги назад, прийнявши позицію планки на прямих руках.

З положення планки в стрибку швидко підтягніть ноги до рук.

Підніміться на ноги та швидко підстрибніть якомога вище, зробивши плеск руками над головою.

Повторіть кроки 1-4, не зупиняючись.

Вправа бурпі: рівні складності

Фахівці радять робити цю вправу відповідно до рівня своєї фізичної підготовки.

Початковий рівень. Якщо ви — новачок, тоді робіть 4 підходи по 2 хвилини кожен. Відпочинок між підходами повинен становити не більше 1 хвилини.

Середній рівень — 6 підходів по 2 хвилини кожен. Відпочинок між підходами — не більше 1 хвилини.

Високий рівень — 6 підходів по 3 хвилини кожен. Відпочинок між підходами — не більше 1 хвилини.

Просунутий рівень — 6 підходів по 3 хвилини кожен. Відпочинок між підходами — не більше 30 секунд.

Бурпі — ефективна вправа, яка допоможе вам схуднути та отримати ідеальну фігуру в домашніх умовах.