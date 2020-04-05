 Енергетичні гелі: що це і для чого вони | RunNews | Champion.com.ua
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Енергетичні гелі: що це і для чого вони

Сьогодні 15:07 431 0
Енергетичні гелі: що це і для чого вони

Джерело - mixsport.pro.

Індустрія спортивного харчування стрімко розвивається і на ринку з'являється багато різноманітних продуктів. Одними з найпопулярніших є енергетичні гелі. Але підходять вони далеко не всім. Розбираємося, для чого вони потрібні та кому дійсно варто їх приймати.

Енергетичні гелі: що це

Енергетичні гелі – це синтетична похідна глюкози з хімічних реактивів. До їх складу також входять:

кофеїн;

фруктоза;

цукор; 

екстракт вітамінів Е і С;

таурин;

ароматизатори з різними смаками, наприклад з полуницею, бананом, апельсином і т.д.

Для чого потрібні енергетичні гелі

Енергетичні гелі створені для тих, хто займається тріатлоном або долає великі дистанції: марафон, ультрамарафон. Під час таких величезних навантажень може виникнути запаморочення, нудота, головний біль, важкість у ногах і підвищений тиск. І щоб дійти до фінішу, необхідна підзарядка. За рахунок глюкози, кофеїну та вітамінів у складі гелю спортсмен і отримує цю підзарядку.

Купити енергетичний гель можна в магазині спортивного харчування.

Як правильно приймати енергетичні гелі

Енергетичні гелі потрібно приймати для проходження довгих дистанцій або виснажливих змагань. Для середніх дистанцій, наприклад, 10-15 км, їх приймати не варто.

Дуже важливо, щоб спортсмен спробував енергетичний гель ще до забігу. Тобто, йому потрібно зробити "пробу", наприклад, під час тренування. Якщо ж енергетичний гель спробувати вперше під час подолання дистанції, може виникнути нудота та запаморочення. І це тільки зашкодить дійти до фінішу.

Гель можна приймати до початку забігу. Якщо приймати гель під час подолання дистанції, найкраще робити це після 45 хвилин бігу, щоб він добре засвоївся. Між прийомами гелю повинна бути перерва, що становить близько години.

Якщо спортсмен постійно споживав гелі на тренуваннях, то під час забігу їх потрібно приймати у тому ж самому режимі.

Також необхідно запивати гель великою кількістю води. Без рідини гель гірше засвоюється і потрапляє у кров набагато довше.

Дозування і графік прийняття гелів потрібно узгоджувати з тренером. Також варто дотримуватися інструкцій від виробника.

Енергетичні гелі створені для добре підготовлених спортсменів, які долають такі дистанції не вперше. Новачкам радять замість гелю з'їсти яблуко або банан і пити якомога більше води.

Як бачите, енергетичні гелі підходять далеко не всім. Якщо ви хочете зарядитися енергією перед тренуванням, достатньо буде з'їсти продукти, які містять білок і повільні вуглеводи. Також можна приймати вітаміни.

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