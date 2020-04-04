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Власник Vogue придбав бренд Ironman за $730 мільйонів

Вчора 22:15 674 0
Власник Vogue придбав бренд Ironman за $730 мільйонів

Джерело - Чемпіон.

Компанія Advance, що належить сім’ї Ньюхаус (є власником журналів Vogue і The New Yorker) придбала організатора змагань з тріатлону Ironman за $730 млн у конгломерату Dalian Wanda Group китайського мільярдера Вана Цзяньлінь (займає 15 місце в списку найбагатших людей Китаю зі статком $13,8 млрд).  Співінвестором угоди виступила інвестиційна компанія Orkila Capital, про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що підсумкова сума операції виявилася нижчою за ту, на яку Wanda розраховувала ще в лютому. “Тоді китайська компанія планувала виручити за Ironman $1 млрд”, – повідомляє The New York Post. Сама Wanda придбала Ironman у 2015 році за $650 млн в інвестиційної компанії Providence Equity Partners.

Як зазначила директор з питань стратегії та розвитку Advance Джанін Макграт Шелфо, наразі склалися складні умови для всіх видів заходів і розваг, й Ironman не виняток. “Компанія вже відклала перегони, які були заплановані на найближчі кілька місяців. Ми вважаємо, що виплачена сума відбиває цю невизначеність і нестабільність обставин у короткостроковому періоді”, – йдеться у повідомленні.

Класичний тріатлон Ironman має на увазі заплив на 3,86 км, за яким слідує велогонка на 180,25 км і забіг на 42,1 км. Перед участю в ньому організатори рекомендують спробувати себе в Ironman 70,3 (передбачає менші дистанції, але й часу надається менше) і тріатлоні за олімпійськими стандартами (ще менше дистанції та часу).

Родина Ньюхаус входила до рейтингу найбагатших сімей США за версією американського Forbes до 2016 року включно. Наразі в списку найбагатших людей планети вказано тільки Дональда Ньюхауса. За версією оновлюваного в реальному часі рейтингу Forbes Real-Time, він займає 125 місце в списку зі статком $11,6 млрд. Разом з братом Семуелем успадкував медіа-імперію Advance Publications і наразі відповідає за її газетний бізнес. Компанії належать такі видання, як The New Yorker і Vogue.

Раніше Investory News писали, що китайська компанія Wanda Sports Group, яка заробляє на маркетингу та просуванні спортивних заходів, задумалася про продаж бізнесу з проведення щорічних міжнародних змагань з тріатлону Ironman.

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