Ляхова продовжує підготовку в Кенії

Бронзова призерка чемпіонату Європи 2018 року в бігу на 800 метрів Ольга Ляхова продовжує проводити підготовку в Кенії разом з групою польського тренера Томаша Левандовського.

Про це повідомила сама спортсменка.

"Поки що обстановка в нашому селі спокійна. У нас є можливість тренуватися. Нам не можна виходити на вулицю після комендантської години - о 7 годині вечора і до 5 години ранку. Мій рейс 29 квітня вже скасували. Тепер незрозуміло, коли я зможу повернутися в Україну. Можливо, мені доведеться залишитися тут на пару місяців, а може навіть відсвяткувати Новий рік. Я намагаюся ставитися до цього з гумором, хоч і розумію, що ситуація дуже серйозна. Зараз ми проводимо підготовку до чемпіонату Європи 2020 і до інших міжнародних стартів. Я вірю, що сезон 2020 все-таки відбудеться, і людство зможе перебороти цей вірус ", - написала Ляхова у Facebook.