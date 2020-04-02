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Бігати на вулиці - можна! ВООЗ та МОЗ не проти

Сьогодні 15:27 214 0
Бігати на вулиці - можна! ВООЗ та МОЗ не проти

Джерело - Run Ukraine.

Під час карантину життя стає іншим. Ти ведеш малорухливий спосіб життя, працюєш дистанційно та залишаєшся вдома, а твоя найдовша прогулянка — до холодильника й назад. У таких умовах надзвичайно важливо підтримувати тіло й розум в тонусі та займатись спортом.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує зберігати фізичну активність під час COVID-19 і наголошує на тому, що регулярні фізичні навантаження сприяють зміцненню м’язів і кісток, знижують кров’яний тиск, зменшують ризик виникнення хвороб серця, а також покращують психічний стан і зменшують ймовірність виникнення депресії.

А як щодо самостійних прогулянок і пробіжок на вулиці?

ВООЗ їх не забороняє, оскільки вірус не перебуває у повітрі, а передається від людини до людини через тісний контакт, але наголошує на тому, що вкрай необхідно зберігати соціальну дистанцію не менше 1 м, мити руки з милом перед фізичними активностями та після них.

Детальніше з рекомендаціями ВООЗ можна ознайомитись тут: https://bit.ly/2QYuOCA

МОЗ України також не забороняє самостійні прогулянки та заняття спортом у разі дотримання всіх заходів безпеки. Тож цілком безпечно самостійно вийти на пробіжку, обрати найменш людний маршрут і сповна насолодитись фізичною активністю на свіжому весняному повітрі 

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