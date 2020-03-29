Під час пошукової експедиції на горі Фудзіяма знайдено речі зниклого українського спортсмена Олексія Борисенка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook один із учасників пошуку Кудінов Кирило.

"Друзі, нам вдалося організувати 2 дні пошуків. У перший день, за допомогою приладу Recco, пошукова група знайшла речі Олексія. Куртку в яку був вбудований датчик, в куртці були його особисті речі. Подальші пошуки результату не дали.

Куртка була знайдена в точці зриву нижче 7 станції, на висоті близько 2400 метрів. Дуже великий шар снігу і льоду. Ми визначили більш точно зону пошуку. Куртка, як додатковий доказ, була передана поліції.

На другий день пошуків були залучені собака і офіційна пошукова група поліції. Було проведено нараду на місці пошуку. На жаль, всі ці дії не дали ніякого результату.

Нами було прийнято рішення зупинити пошуки до зменшення товщини снігового покриву і льоду. Це не просте рішення, але обставини складаються не на нашу користь. Поліція в міру можливості і поліпшення погоди обіцяє продовжувати пошуки, ми в свою чергу будемо постійно тримати на контролі цю ситуацію.

Ми безмежно вдячні всім за допомогу, але на жаль результат невтішний". - йдеться у повідомленні.