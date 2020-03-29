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Під час пошуків знайдено речі зниклого українського спортсмена. Прогнози невтішні

Сьогодні 22:24 710 0
Під час пошуків знайдено речі зниклого українського спортсмена. Прогнози невтішні

Джерело - Чемпіон.

Під час пошукової експедиції на горі Фудзіяма знайдено речі зниклого українського спортсмена Олексія Борисенка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook один із учасників пошуку Кудінов Кирило.

"Друзі, нам вдалося організувати 2 дні пошуків. У перший день, за допомогою приладу Recco, пошукова група знайшла речі Олексія. Куртку в яку був вбудований датчик, в куртці були його особисті речі. Подальші пошуки результату не дали.

Куртка була знайдена в точці зриву нижче 7 станції, на висоті близько 2400 метрів. Дуже великий шар снігу і льоду. Ми визначили більш точно зону пошуку. Куртка, як додатковий доказ, була передана поліції.

На другий день пошуків були залучені собака і офіційна пошукова група поліції. Було проведено нараду на місці пошуку. На жаль, всі ці дії не дали ніякого результату.

Нами було прийнято рішення зупинити пошуки до зменшення товщини снігового покриву і льоду. Це не просте рішення, але обставини складаються не на нашу користь. Поліція в міру можливості і поліпшення погоди обіцяє продовжувати пошуки, ми в свою чергу будемо постійно тримати на контролі цю ситуацію.

Ми безмежно вдячні всім за допомогу, але на жаль результат невтішний". - йдеться у повідомленні.

На адаємо, марафонець, трейлраннер і тренер з гірськолижного спорту не виходить на зв’язок з 29 лютого. Борисенко поїхав у Японію на марафон, але так і не взяв участь у змаганнях, які скасували через коронавірус. На літак до України він не сів, а в готелі залишилися його речі. За словами друзів, він збирався піднятися на гору Фудзіяма.

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