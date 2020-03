View this post on Instagram

Обещала написать о беге для начинающих. 🏃🏼‍♀️ Ниже приведу полезные советы для начинающих бегунов : Главное – начать! Не рекомендовано забросить пробежки после первого, второго, десятого раза… Да, вы делаете большую работу над собой, преодолеваете внутренний рубеж, и на первых порах будет действительно сложно. Но с каждой следующей тренировкой, вы будете чувствовать прилив сил во время пробежки. Не торопитесь! Многие начинающие бегуны пытаются бежать как можно быстрее. Этого делать не нужно – сейчас важнее не скорость, а время и качество тренировки. Чередуйте бег и ходьбу: после небольшого отрезка дороги переходите на шаг, с таким подходом вы сможете отдохнуть и восстановить дыхание. На данном этапе вам необходимо развить выносливость, а после уже можно будет и скорость развивать. Пейте достаточно воды! Во время бега, вы не должны испытывать чувство жажды. Поэтому нужно выпить воду еще до того, как вы почувствуете эту самую жажду. А в теплое время года особенно внимательно нужно относиться к этому критерию. В вашем рационе должна быть правильная пища Здоровый образ жизни предполагает не только занятия спортом, но и употребление натуральных продуктов, богатыми витаминами и полезными элементами. Поэтому не отказывайте себе в свежих овощах, фруктах, зелени, орехах и белках. Постарайтесь полностью исключить газировку, полуфабрикаты и прочий пищевой мусор. Ставьте себе цели! Каждого новичка время от времени посещает мысль пропустить тренировку. Для этого сами же себе находим массу различных причин – не выспались, голова болит, борщ не приготовлен, погода плохая и т.д. Для того, чтоб этого не происходило, нужно, чтоб бег вошел в привычку. Выбирайте красивую экипировку и комфортную обувь! Самым важным в беге, является обувь. Будьте готовы потратить на кроссовки не малые деньги, но это послужит вам гарантом не навредить своим ногам и здоровью в целом. Советую женщинам так же приобрести спортивный бюстгальтер, который хорошо фиксирует грудь и не допускает излишних колебаний. #бегдляначинающих #running #мотивация