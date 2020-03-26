Джерело - Чемпіон.

Біг - це дуже просто! Але не для всіх. У когось тренування закінчуються після першої ж пробіжки, а дехто так і не наважився почати.

Відома блогерка та фітнес-тренер Юлія Черніцька дала свої поради початківцям:

Головне почати!

Чи не рекомендовано закинути пробіжки після першого, другого, десятого разу ... Так, ви робите велику роботу над собою, долаєте внутрішній кордон, і на перших порах буде дійсно складно. Але з кожним наступним тренуванням, ви будете відчувати прилив сил під час пробіжки.

Не поспішайте!

Багато початківців намагаються бігти якомога швидше. Цього робити не потрібно - зараз важливіше не швидкість, а час і якість тренування. Чергуйте біг і ходьбу: після невеликого відрізка дороги переходите на крок, з таким підходом ви зможете відпочити і відновити дихання. На даному етапі вам необхідно розвинути витривалість, а після вже можна буде і швидкість розвивати.

Пийте достатньо води!

Під час бігу, ви не повинні відчувати почуття спраги. Тому потрібно випити воду ще до того, як ви відчуєте цю саму спрагу. А в теплу пору року особливо уважно потрібно ставитися до цього критерію.

У вашому раціоні має бути правильна їжа

Здоровий спосіб життя передбачає не тільки заняття спортом, але і вживання натуральних продуктів, багатими вітамінами і корисними елементами. Тому не відмовляйте собі у свіжих овочах, фруктах, зелені, горіхах і білках. Постарайтеся повністю виключити газовану воду, напівфабрикати та інший харчове сміття.

Ставте собі цілі!

Кожного новачка час від часу відвідує думка пропустити тренування. Для цього самі ж собі знаходимо масу різних причин - не виспалися, голова болить, борщу не приготовлений, погода погана і т.д. Для того, щоб цього не відбувалося, потрібно, щоб біг увійшов у звичку.

Вибирайте комфортне взуття!

Найважливішим в бігу, є взуття. Будьте готові витратити на кросівки не малі гроші, але це послужить вам гарантом не нашкодити своїм ногам та здоров'ю в цілому.