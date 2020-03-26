 Як полюбити біг. Поради від Юлії Черніцької | RunNews | Champion.com.ua
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Як полюбити біг. Поради від Юлії Черніцької

Сьогодні 19:57 392 0
Як полюбити біг. Поради від Юлії Черніцької

Джерело - Чемпіон.

Біг - це дуже просто! Але не для всіх. У когось тренування закінчуються після першої ж пробіжки, а дехто так і не наважився почати.

Відома блогерка та фітнес-тренер Юлія Черніцька дала свої поради початківцям:

Головне почати!

Чи не рекомендовано закинути пробіжки після першого, другого, десятого разу ... Так, ви робите велику роботу над собою, долаєте внутрішній кордон, і на перших порах буде дійсно складно. Але з кожним наступним тренуванням, ви будете відчувати прилив сил під час пробіжки.

Не поспішайте!

Багато початківців намагаються бігти якомога швидше. Цього робити не потрібно - зараз важливіше не швидкість, а час і якість тренування. Чергуйте біг і ходьбу: після невеликого відрізка дороги переходите на крок, з таким підходом ви зможете відпочити і відновити дихання. На даному етапі вам необхідно розвинути витривалість, а після вже можна буде і швидкість розвивати.

Пийте достатньо води!

Під час бігу, ви не повинні відчувати почуття спраги. Тому потрібно випити воду ще до того, як ви відчуєте цю саму спрагу. А в теплу пору року особливо уважно потрібно ставитися до цього критерію.

У вашому раціоні має бути правильна їжа

Здоровий спосіб життя передбачає не тільки заняття спортом, але і вживання натуральних продуктів, багатими вітамінами і корисними елементами. Тому не відмовляйте собі у свіжих овочах, фруктах, зелені, горіхах і білках. Постарайтеся повністю виключити газовану воду, напівфабрикати та інший харчове сміття.

Ставте собі цілі!

Кожного новачка час від часу відвідує думка пропустити тренування. Для цього самі ж собі знаходимо масу різних причин - не виспалися, голова болить, борщу не приготовлений, погода погана і т.д. Для того, щоб цього не відбувалося, потрібно, щоб біг увійшов у звичку.

Вибирайте комфортне взуття!

Найважливішим в бігу, є взуття. Будьте готові витратити на кросівки не малі гроші, але це послужить вам гарантом не нашкодити своїм ногам та здоров'ю в цілому.

 
 
 
 
 
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Обещала написать о беге для начинающих. 🏃🏼‍♀️ Ниже приведу полезные советы для начинающих бегунов : Главное – начать! Не рекомендовано забросить пробежки после первого, второго, десятого раза… Да, вы делаете большую работу над собой, преодолеваете внутренний рубеж, и на первых порах будет действительно сложно. Но с каждой следующей тренировкой, вы будете чувствовать прилив сил во время пробежки. Не торопитесь! Многие начинающие бегуны пытаются бежать как можно быстрее. Этого делать не нужно – сейчас важнее не скорость, а время и качество тренировки. Чередуйте бег и ходьбу: после небольшого отрезка дороги переходите на шаг, с таким подходом вы сможете отдохнуть и восстановить дыхание. На данном этапе вам необходимо развить выносливость, а после уже можно будет и скорость развивать. Пейте достаточно воды! Во время бега, вы не должны испытывать чувство жажды. Поэтому нужно выпить воду еще до того, как вы почувствуете эту самую жажду. А в теплое время года особенно внимательно нужно относиться к этому критерию. В вашем рационе должна быть правильная пища Здоровый образ жизни предполагает не только занятия спортом, но и употребление натуральных продуктов, богатыми витаминами и полезными элементами. Поэтому не отказывайте себе в свежих овощах, фруктах, зелени, орехах и белках. Постарайтесь полностью исключить газировку, полуфабрикаты и прочий пищевой мусор. Ставьте себе цели! Каждого новичка время от времени посещает мысль пропустить тренировку. Для этого сами же себе находим массу различных причин – не выспались, голова болит, борщ не приготовлен, погода плохая и т.д. Для того, чтоб этого не происходило, нужно, чтоб бег вошел в привычку. Выбирайте красивую экипировку и комфортную обувь! Самым важным в беге, является обувь. Будьте готовы потратить на кроссовки не малые деньги, но это послужит вам гарантом не навредить своим ногам и здоровью в целом. Советую женщинам так же приобрести спортивный бюстгальтер, который хорошо фиксирует грудь и не допускает излишних колебаний. #бегдляначинающих #running #мотивация

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