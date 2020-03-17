Компанія New Run прийняли рішення весняну частину сезону провести дистанційно.
Про це повідомляється на офіційному сайті організаторів.
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Цієї весни у New Run заплановано п’ять івентів Нова пошта півмарафон: у Запоріжжі, Сумах, Черкасах, Хмельницькому та Одесі.
В основі механізму проведення буде закладено додаток STRAVA, як найбільш лояльне до всіх GPS-трекерів.
- У дистанційному проведенні Нова пошта марафон і Нова пошта напівмарафон братимуть участь лише індивідуальні дистанції: 42 км, 21 км, 10 км, 5 км.
- Естафети 42 км та 21 км будуть розформовані в індивідуальні дистанції 5 км, 10 км та 21 км (індивідуальну дистанцію зможе обрати кожен окремий учасник команди);
- забіг "Командна П’ятірка" буде переведений у статус індивідуальних 5 км;
- дистанції "Мій перший кілометр" та дитячі 100 м і 500 м відмінено.
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Отже:
- для кожного зареєстрованого учасника заплановані весняні івенти відбудуться дистанційно в рамках дат;
- кожен буде забезпечений опціями стартового пакету;
- кожного учасника дистанційно буде нагороджено медаллю;
- за вимогою будь-якого зареєстрованого учасника буде надана можливість безкоштовного переносу реєстрації на будь-який старт осені 2020 або сезону 2021.
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Детальну та розгорнуту механіку проведення дистанційних стартів (з відповідями на низку питань) буде оформлено в оновлене положення.