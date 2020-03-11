Найбільший півмарафон України перенесено

Джерело - Чемпіон.

У зв’язку з останніми рішеннями Кабінету Міністрів та Київської міської державної адміністрації про тимчасове обмеження масових заходів в Україні компанія Run Ukraine провела консультативну нараду щодо проведення Київського півмарафону 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020 4-5 квітня.

Run Ukraine не розглядає варіант скасування заходу. Київський міжнародний півмарафон 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON буде проведений у 2020 році, але в інші дати, у другій половині року.

Наразі організатори проводять перемовини з КМДА стосовно нової дати проведення Київського міжнародного півмарафону. Нову дату 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON 2020 буде анонсовано після погодження її з міською владою, 31 березня 2020 року.