 У Японії зник український марафонець | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна розібралася з Фернандес та вийшла у півфінал турніру у Мексиці
Сьогодні 09:08 557
Світоліна - Рус: онлайн-трансляція півфіналу в Монтерреї. LIVE
Сьогодні 12:47 53
Олександрія - Динамо: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 11:23 625
Чоловіча естафета 4х7,5 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 11:00 163
Українки виграли два золота з артистичного плавання на етапі Світової серії
Сьогодні 10:45 267
Визначився склад збірної України на чоловічу естафету Кубка світу
Сьогодні 09:28 323
Жіноча естафета 4х6 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 02:44 638
Цуренко вийшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Вчора 22:38 755
Кубок світу з біатлону: розклад, результати, онлайн-трансляції
Вчора 22:00 71591 2
Шевченко оголосив склад збірної України на товариські матчі проти Франції та Польщі
Вчора 20:53 1638
Блоги
Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику
Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:16 196
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів
Подивися хто ти! - Усик висміяв своїх хейтерів Valeriy Ruchka
Вчора 22:00 557
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела
Гравець світового рівня! Усі дії Олега Плотницького у матчі проти російського Факела Valeriy Ruchka
Вчора 21:46 1434
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! Андрій Твердохліб
Вчора 10:06 2698
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля
Мілевський виграв Суперкубок і звернувся до Блохіна - Міля Valeriy Ruchka
05.03.2020 19:59 1804
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:47 Пряма трансляція Світоліна - Рус: онлайн-трансляція півфіналу в Монтерреї. LIVE 53
12:47 Біатлон Санітра: Якщо в естафеті опинимося в шістці – це буде супер 56
12:30 Теніс Світоліна: Моя подача зіграла ключову роль 133
12:16 Блог Повернення легенди. Стеф Каррі знову феєрить на майданчику 199
12:15 RunNews У Японії зник український марафонець 214
11:57 Баскетбол Леброн набрав 34 тис очок у НБА 214
11:52 Пряма трансляція Дніпро-1 - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE 89
11:41 Футбол Алавес - Валенсія 1:1. Огляд матчу 208
11:37 Пряма трансляція Львів - Карпати: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE 104
11:30 Хокей Нью-Джерсі розібрався з Сент-Луїсом, перемоги Калгарі та Ванкувера. Результати матчів НХЛ 120
11:23 Пряма трансляція Олександрія - Динамо: онлайн-трансляція матчу 22 туру УПЛ. LIVE 625
11:14 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн чоловічу естафету у Нове Место 373
11:00 Пряма трансляція Чоловіча естафета 4х7,5 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE 163
10:58 Баскетбол Лейкерс обіграли Мілуокі, перемоги Брукліна та Далласа. Результати матчів НБА 288
10:45 Плавання Українки виграли два золота з артистичного плавання на етапі Світової серії 267
10:35 Пряма трансляція Ліверпуль - Борнмут: онлайн-трансляція матчу 29 туру АПЛ. LIVE 429
10:27 ММА Нурмагомедов штовхнув ногою чемпіонський пояс Фергюсона 607
10:15 Теніс Світоліна – Фернандес. Огляд матчу 500
09:55 Біатлон Кубок світу: Де дивитися онлайн жіночу естафету 387
09:45 Футбол Філіппов: Десна себе ще покаже у першій шістці 522
09:28 Біатлон Визначився склад збірної України на чоловічу естафету Кубка світу 323
09:08 Теніс Світоліна розібралася з Фернандес та вийшла у півфінал турніру у Мексиці 557
02:44 Пряма трансляція Жіноча естафета 4х6 в Нове Место: онлайн-трансляція. LIVE 638
01:48 Пряма трансляція Валенсія - Аталанта: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. LIVE 244
01:33 Пряма трансляція Челсі - Евертон: онлайн-трансляція матчу 29 туру АПЛ. LIVE 345

У Японії зник український марафонець

Сьогодні 12:15 214 0
Протягом тижня про долю спортсмена нічого невідомо
У Японії зник український марафонець
#Борисенко

Джерело - glavcom.ua.

У японській столиці Токіо зник відомий український спортсмен-марафонець, трейлраннер, тренер з гірськолижного спорту Олексій Борисенко.

Про це повідомляє Главком.

Борисенко не виходить на зв’язок з 29 лютого. В останнє його бачили в готелі у Токіо. Є інформація, що після цього він зібрався підійматися на гору Фудзіяма. З собою Борисенко начебто мав якесь спорядження, бо в готельному номері залишилися тільки легкі речі.

Наразі поліція Японії вважає, що фактів для того, щоб організовувати пошукову операцію, мало, тому з пошуками зволікає.

Друзі Олексія Борисенка просять про максимальний розголос із можливим залученням японських друзів та поширення інформації на японських групах та ЗМІ. Паралельно обговорюється можливість організації приватної рятувальної групи, але для цього теж потрібні узгодження з поліцією.

Раніше повідомлялося, що у Москві загинув гросмейстер з Одеси, який зіграв за Росію у матчі проти України.

Коментарі ()