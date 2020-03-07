У Японії зник український марафонець

Протягом тижня про долю спортсмена нічого невідомо

У японській столиці Токіо зник відомий український спортсмен-марафонець, трейлраннер, тренер з гірськолижного спорту Олексій Борисенко.

Про це повідомляє Главком.

Борисенко не виходить на зв’язок з 29 лютого. В останнє його бачили в готелі у Токіо. Є інформація, що після цього він зібрався підійматися на гору Фудзіяма. З собою Борисенко начебто мав якесь спорядження, бо в готельному номері залишилися тільки легкі речі.

Наразі поліція Японії вважає, що фактів для того, щоб організовувати пошукову операцію, мало, тому з пошуками зволікає.

Друзі Олексія Борисенка просять про максимальний розголос із можливим залученням японських друзів та поширення інформації на японських групах та ЗМІ. Паралельно обговорюється можливість організації приватної рятувальної групи, але для цього теж потрібні узгодження з поліцією.

Раніше повідомлялося, що у Москві загинув гросмейстер з Одеси, який зіграв за Росію у матчі проти України.