 Інтервальний біг зменшує відчуття голоду | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
УПЛ: як виглядає турнірна таблиця після 20-го туру
Сьогодні 15:20 395
Рейтинг WTA: Світоліна і Ястремська зберегли позиції
Сьогодні 10:30 36079
Стало відомо, скільки Усик заробив за 2019 рік
Сьогодні 08:45 2376
Реал переграв Барселону у 26 турі Ла-Ліги
Вчора 23:52 885
Ла-Ліга. Реал Мадрид - Барселона 2:0. Як це було
Вчора 23:52 3370
Вчинок дня. Фанат Шахтаря врятував родину від гибелі
Вчора 21:23 1683 1
Манчестер Сіті із Зінченком переміг Астон Віллу і виграв Кубок ліги
Вчора 20:23 1664
Ворскла сенсаційно перемогла Шахтар у 20 турі УПЛ
Вчора 18:53 2582
Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США
Вчора 16:25 976
Зоря дотисла Олімпік в 20 турі УПЛ
Вчора 15:52 1279
Блоги
Про 20 тур УПЛ та атмосферу Ель Класико - Профутбол за 1 березня
Про 20 тур УПЛ та атмосферу Ель Класико - Профутбол за 1 березня Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:58 229
Вчинок дня. Фанат Шахтаря врятував родину від гибелі
Вчинок дня. Фанат Шахтаря врятував родину від гибелі Андрій Твердохліб
Вчора 21:23 1683 1
Український хокеїст до крові побив росіянина під час матчу
Український хокеїст до крові побив росіянина під час матчу Андрій Твердохліб
Вчора 20:53 26851 1
Відео дня. У Кременчуці сталася масова бійка між хокеїстами
Відео дня. У Кременчуці сталася масова бійка між хокеїстами Андрій Твердохліб
Вчора 16:47 1850
Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США
Сергій Дзінзірук: Пропонували 100 тисяч доларів за бій в США Андрій Твердохліб
Вчора 16:25 972
Футзалістки збірної України: про партнерок по збірній та золоті м'ячі
Футзалістки збірної України: про партнерок по збірній та золоті м'ячі Valeriy Ruchka
29.02.2020 20:28 462
Горбиль дня. У боксера під час поєдинку із трусів випав мобільний телефон
Горбиль дня. У боксера під час поєдинку із трусів випав мобільний телефон Андрій Твердохліб
29.02.2020 18:55 2460
Фейл дня. Вест Гем забив у ворота Саутгемптона після грубої помилки голкіпера
Фейл дня. Вест Гем забив у ворота Саутгемптона після грубої помилки голкіпера Андрій Твердохліб
29.02.2020 18:11 1117
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1
Ультрас Динамо викрикували образливі гасла на адресу Дніпро-1 Андрій Твердохліб
29.02.2020 17:43 1488 2
Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова
Хавбек Олександрії забив гол-красень у ворота Львова Андрій Твердохліб
29.02.2020 14:57 1894
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові
Гравці Динамо взяли участь у здачі крові Андрій Твердохліб
29.02.2020 14:49 403
Бенфіка – Шахтар, рецензія на фільм про Динамо і допінг Бєсєдіна - ТаТоТаке
Бенфіка – Шахтар, рецензія на фільм про Динамо і допінг Бєсєдіна - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
28.02.2020 12:20 457
Золотий фініш Підручного з прапором України на чемпіонаті Європи
Золотий фініш Підручного з прапором України на чемпіонаті Європи Valeriy Ruchka
28.02.2020 11:56 2959
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов
Про призові за чемпіонат світу, претензії Суркіса та життя в селі - Денис Попов Valeriy Ruchka
27.02.2020 13:51 1373
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР
35 років тому київський Сокіл єдиний раз в історії виграв медалі чемпіонату СРСР Valeriy Ruchka
26.02.2020 20:19 3769
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії
11 років тому Кравець зробив епічний дубль у ворота Валенсії Valeriy Ruchka
26.02.2020 19:16 1075
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень
Чиновники Міністерства культури, молоді та спорту отримали космічні премії за січень Андрій Твердохліб
26.02.2020 12:20 3812
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників
Син Кріштіану Роналду завів акаунт в Instagram. У нього уже 1 млн підписників Valeriy Ruchka
26.02.2020 10:58 671
62-річний американець простояв у планці понад 8 годин
62-річний американець простояв у планці понад 8 годин Valeriy Ruchka
26.02.2020 10:20 836
Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA
Свитолина провалила турнир в Таиланде и покинула топ-5 рейтинга WTA Андрій Твердохліб
25.02.2020 21:13 1007 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:46 Футбол У 2023 році Суперкубок УЄФА відбудеться у Росії 69
16:28 Хокей. УХЛ УХЛ визначила найкращих гравців тижня 208
16:11 Футбол Бангура: Суркіс хотів мене повернути в Україну 848
15:54 Футбол Роналду відвідав роздягальню Реала у перерві матчу проти Барселони 288
15:43 Футбол Вернидуб: Чому я повинен зрадити український народ і свою країну? 496
15:20 Футбол УПЛ: як виглядає турнірна таблиця після 20-го туру 395
15:15 Футбол Роналду хоче повернутися до Реала 1325
14:55 Футбол Вотфорд знищив Ліверпуль, Тоттенгем поступився Вулвергемптону. Результати і огляд матчів 28 туру АПЛ 571
14:41 Пряма трансляція Житичі-ЖНАЕУ - Решетилівка: онлайн-трансляція фіналу Кубка України з волейболу. LIVE 210
14:28 RunNews Інтервальний біг зменшує відчуття голоду 424
14:18 Футбол Зозуля міг опинитися у Вест Гемі 793
13:51 Теніс Костюк поступилася у першому колі турніру в Ліоні 525
13:38 Бокс Джошуа підтвердив дату бою проти Пулєва 1066
13:24 Біатлон Етап Кубка світу в Нове Место відбудеться без глядачів 542
13:01 Футбол Старрідж розірвав контракт із Транзонспором 689
12:46 Футбол Визначили найкращого тренера 20 туру УПЛ 646
12:26 Футбол У Полтаві відбулося тренування з футболу для дітей з інвалідністю 493
12:11 RunNews 200 учасників замість 38 000: У Токіо відбувся марафон 2020 602
11:51 Футбол Супряга став найкращим гравцем 20 туру УПЛ 786
11:40 Бадмінтон Україна перемогла Болгарію в рамках підготовки до чемпіонату Європи 661
11:25 Футбол Астон Вілла - Манчестер Сіті 1:2. Відеоогляд фіналу Кубка Ліги 776
11:10 Хокей Флорида поступилася Калгарі, Коламбус переграв Ванкувер. Результати матчів НХЛ 431
10:58 Блог Про 20 тур УПЛ та атмосферу Ель Класико - Профутбол за 1 березня 232
10:45 Футбол Евертон - Манчестер Юнайтед 1:1. Відеоогляд матчу 463
10:30 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна і Ястремська зберегли позиції 36079

Інтервальний біг зменшує відчуття голоду

Сьогодні 14:28 424 0
Інтервальний біг зменшує відчуття голоду

Джерело - ukr.media.

За даними фахівців з Університету Джеймса Кука (Австралія), люди, що займаються інтервальним бігом, відчувають менше почуття голоду, ніж після занять іншими видами спорту.

Провівши експеримент за участю 40 добровольців без проблем зі здоров'ям, які мають переважно сидячою роботу, експерти встановили зниження гормону греліну в організмі, що відповідає за відчуття голоду.

Учасникам експерименту було запропоновано два види фізичних вправ: інтервальний спринт і стандартна пробіжка.

Як з'ясувалося, учасники, які займалися інтервальним бігом, набагато довше насолоджувалися своїм заняттям, не відчуваючи при цьому бажання поїсти.

"Хоч те, що інтервальний біг вимагає більшої кількості зусиль і збільшує число серцевих скорочень, почуття голоду учасників з цієї групи виявилися менш вираженим, ніж серед учасників, що виконували звичайну пробіжку! ", — поділилася Наталя Беєр, автор дослідження.

Зниження вироблення греліну дозволило учасникам інтервальної пробіжки спожити менше їжі після закінчення занять. Також великий вплив на почуття голоду мають і пробіжки з друзями або в компанії. Такі пробіжки теж зменшують відчуття голоду. Тож краще бігати не наодинці.

У зв'язку з отриманими даними дослідники рекомендують людям, що бажають знизити вагу, займатися інтервальними вправами: біг, заняття на велотренажерах, фітнес-вправи. Головною умовою при цьому залишається чергування високої інтенсивності навантажень з більш помірними.

Коментарі ()