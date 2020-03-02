Інтервальний біг зменшує відчуття голоду

За даними фахівців з Університету Джеймса Кука (Австралія), люди, що займаються інтервальним бігом, відчувають менше почуття голоду, ніж після занять іншими видами спорту.

Провівши експеримент за участю 40 добровольців без проблем зі здоров'ям, які мають переважно сидячою роботу, експерти встановили зниження гормону греліну в організмі, що відповідає за відчуття голоду.

Учасникам експерименту було запропоновано два види фізичних вправ: інтервальний спринт і стандартна пробіжка.

Як з'ясувалося, учасники, які займалися інтервальним бігом, набагато довше насолоджувалися своїм заняттям, не відчуваючи при цьому бажання поїсти.

"Хоч те, що інтервальний біг вимагає більшої кількості зусиль і збільшує число серцевих скорочень, почуття голоду учасників з цієї групи виявилися менш вираженим, ніж серед учасників, що виконували звичайну пробіжку! ", — поділилася Наталя Беєр, автор дослідження.

Зниження вироблення греліну дозволило учасникам інтервальної пробіжки спожити менше їжі після закінчення занять. Також великий вплив на почуття голоду мають і пробіжки з друзями або в компанії. Такі пробіжки теж зменшують відчуття голоду. Тож краще бігати не наодинці.

У зв'язку з отриманими даними дослідники рекомендують людям, що бажають знизити вагу, займатися інтервальними вправами: біг, заняття на велотренажерах, фітнес-вправи. Головною умовою при цьому залишається чергування високої інтенсивності навантажень з більш помірними.