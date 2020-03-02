 200 учасників замість 38 000: У Токіо відбувся марафон 2020 | RunNews | Champion.com.ua
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200 учасників замість 38 000: У Токіо відбувся марафон 2020

Сьогодні 12:11 92 0
200 учасників замість 38 000: У Токіо відбувся марафон 2020

Джерело - Чемпіон.

Токійському марафону всього 13 років. Він наймолодший серед марафонів Великої шістки. І він же найуспішніший: шлях від звичайного міського змагання до списку заповітних мейджорів він виконав всього за 13 років.

Така стрімка кар'єра пояснюється багато в чому знаменитої японської скрупульозністю. Країна висхідного сонця як ніхто вміє влаштувати спортивне свято - яскравий, веселий, з бездоганною організацією.

Однак в цьому році все було інакше - свої корективи вніс коронавірус, який поширюється по планеті зі швидкістю професійного марафонця.

За 10 днів до старту, призначеного на 1 березня, організатори Токійського марафону 2020 оголосили, що гонка цього року буде тільки для еліти і атлетів з обмеженими можливостями. Любителі, які виграли або купили слоти гроші назад не отримають.

У підсумку на старт вийшли лише 200 професійних атлетів. Замість 38000 спортсменів, заявлених спочатку. Панорамні фото з Токійського марафону виглядали, м'яко кажучи, сумно.

Порідшали і ряди уболівальників. Зазвичай азартні японці виходили підтримувати бігунів всім містом. Але цього разу влада закликала місцевих жителів залишитися вдома і не збиратися великими групами по шляху проходження маршруту марафону.

Ті, хто все ж вийшов поспостерігати за перегонами, були в захисних масках - як і співробітники поліції та волонтери.

Переможцями Токійського марафону стали Бірхану Легес з Ефіопії і Лона Чемтай-Сальпетер з Ізраїлю.

25-річний Бірхану Легес подолав дистанцію за 2 години 4 хвилини 15 секунд. Він виграв Токійський марафон другий рік поспіль, поліпшивши торішній результат на 33 секунди.

Друге місце серед чоловіків зайняв Башир Абді з Бельгії (2:04.49), третє - Сісай Лемма з Ефіопії (2:04.51).

Лона Чемтай-Сальпетер показала результат 2 години 17 хвилин 45 секунд. Друге місце зайняла представниця Ефіопії Бірхане Дібаба (2:18.35). Третьою стала ще одна представниця Ефіопії - Сутуме Асефі Кебеде (2:20.30).

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