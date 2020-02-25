 Міністерство спорту скасувало медичні довідки для спортивних змагань та занять спортом | RunNews | Champion.com.ua
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Міністерство спорту скасувало медичні довідки для спортивних змагань та занять спортом

Сьогодні 19:19 491 0
Міністерство спорту скасувало медичні довідки для спортивних змагань та занять спортом

Джерело - Чемпіон.

Міністр культури, молоді та спорту України  Володимир Бородянський підписав наказ "Про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів".

Про це повідомляється на сайті організації.

Наказ встановлює порядок залучення медичних працівників до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змагань, які визначають організатори відповідно до вимог відповідних міжнародних федерацій, та роботу медичних працівників у закладах фізичної культури і спорту. Також це передбачає скасування наказу Міністерства молоді та спорту та Міністерства охорони здоров’я від 27.12.2017 №5232/1746 "Про затвердження Положення про медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту", що встановлював монополію на отримання  довідок для допуску до масових змагань у спортивних диспансерах. 

Зараз документ передано до Міністерства охорони здоров’я України. Після підписання його всіма сторонами буде, нарешті, закрите питання з медичними довідками, яке кілька років викликало негативний резонанс. 

При цьому МКМС наголошує, що здоров’я кожної людини – це її власна відповідальність, а профілактичні медичні заходи є невід’ємною частиною супроводу занять спортом та участі у спортивних заходах. Тепер всі громадяни зможуть проходити медичні огляди в медичних закладах за місцем проживання чи в будь-якій зручній клініці.

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