Джерело - Чемпіон.

Сьогодні біг — це не лише набір фізичних вправ, це довгий, часом дуже непростий, процес, наділений багатьма сенсами. Адже кожен бігун має власну причину, власну історію, яка привела його до старту. Кожен по-своєму використовує біг, змінює себе і світ навколо завдяки спорту. Саме тому компанія Run Ukraine обрала головним меседжем комунікаційної стратегії у 2020 році “Біг зі змістом”.

Біг зі змістом — це про:

- фізичну й духовну трансформацію через біг

- популяризацію української культури й історії

- благодійність і можливість допомагати іншим.

Уособленням цієї філософії на Київському півмарафоні стали ведучий програми “Ранок з Україною” на телеканалі “Україна” Анатолій Анатоліч і видавчиня онлайн-видання bit.ua Тетяна Гриньова. Вони розділяють наші цінності й транслюють їх на широкі маси вже не один рік.

Тетяна Гриньова — приклад того, як із несистемних ранкових пробіжок, біг може стати улюбленим захопленням завдяки благодійності. Тетяна знайшла свій сенс у бігові: у 2018 році вона пробігла 12 марафонів і зібрала 1 000 000 гривень на допомогу онкохворим дітям – підопічним фонду "Таблеточки". Ідея бути “добрим бігуном” настільки запалила Тетяну, що вона створила фандрайзинговий проєкт Kind Challenge, до якого у 2020 році зможе долучитись кожен учасник забігів від Run Ukraine, щоб збирати кошти на благодійність.

Анатолій Анатоліч — це яскравий приклад того, як біг може кардинально змінити життя. Завдяки регулярним заняттям спортом він схуд на 25 кілограм. Але кожен, хто хоч раз у житті виходив на пробіжку, знає — досягти фізичної трансформації через біг неможливо без змін на духовному й ментальному рівнях. Адже під час бігу на довгі дистанції неодмінно треба вміти чути себе, домовлятись з собою, часом навіть переборювати біль і страхи.

У 2020 році компанія Run Ukraine пропонує кожному знайти свій сенс, змінюватись на краще, прославляти Україну, робити добрі справи й писати власну бігову історію. Розпочати можна вже 4-5 квітня на ювілейному 10th WORK.UA KYIV HALF MARATHON.