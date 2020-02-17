Марафон у Токіо відмінили через коронавірус

Організатори марафону у Токіо скасували захід через ризик поширення коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Guardian.

“Організатори токійського марафону через коронавірус скасували масштабний забіг, який був запланований наступного місяця, і в якому повинні були брати участь 38 тисяч людей”, - йдеться у повідомленні.

Натомість, марафон відбудеться 1 березня за участі лише 176 спортсменів та ще 30 атлетів у візках.

Як повідомляє газета, у масштабному забігу повинні були також брати участь 1800 громадян Китаю. Їм буде надана можливість без штрафних нарахувань відтермінувати свою участь в марафоні до 2021 року.

Зазначається, що марафон у Токіо нині є найбільшим заходом в Японії, який був скасований через коронавірус.