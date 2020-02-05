Як обрати бігові кросівки?

Джерело - Чемпіон.

Перше бігове взуття з'явилося приблизно в 90-х роках 19 століття. І воно більше було схоже на черевики з шипами, ніж на сучасні кросівки. Більш ніж за сто років, кросівки змінювалися і перетворювалися, розвиваючись разом з іншими технологіями людства.

Бігові кросівки відрізняє 4 основних якості: амортизація, зчеплення, підтримка і клімат. І у взутті не призначеної для бігу чогось точно буде не вистачати.

Співвідношення цих елементів у взутті буде змінюватись в залежності від типу, місця бігу і рівня вашої підготовки.