World Athletics не буде забороняти використання високотехнологічного взуття

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics) прийняла рішення не вводити повну заборону на використання високотехнологічного взуття, яку зараз активно виробляє Nike. Однак після розгляду даного питання World Athletics прийняла рішення посилити правила використання цього взуття.

Важливо: Кіпчоге відреагував на можливу заборону кросівок Nike

Тепер асоціація має право заборонити учасникам використання модифікованих версій цих кросівок. В першу чергу, це стосується прототипу "Alphafly", в яких Еліуд Кіпчоґе вибіг марафон з двох годин. Річ у тім, що нові правила обмежують товщину підошви, тому деякі версії таких кросівок не можуть бути використані на елітних змаганнях. Будь-яке взуття, товщина підошви якої понад 40 мм, не може бути використана. Що стосується шипованого взуття, то їх підошва повинна бути не товще 30 мм.

Крім того, експертами World Athletics буде проведено велике біометричне дослідження технологій, застосовуваних у взутті як для шосейного бігу, так і для доріжки. Виробникам рекомендується представляти нові прототипи в World Athletics для схвалення, перш ніж вони будуть використані на великих змаганнях, в тому числі на Олімпіаді-2020.

І це ще не все! Для того, щоб використовувати взуття на ОІ в Токіо, важливо не тільки пройти перевірку від World Athletics, а й встигнути пустити взуття в продаж до 30 квітня, тому що є ще одне нове правило - взуття повинно бути доступна на ринку протягом чотирьох місяців перш ніж спортсмен зможе пробігти в них на змаганнях. І це стосується тепер будь-якого нового взуття і будь-яких елітних змагань. Заборонено використовувати взуття, якщо воно не було в продажу чотири місяці до цих самих змагань.

Таким чином, якщо інші компанії хочуть, щоб на ОІ-2020 спортсмени бігали в їх новеньких кросівках, то потрібно їх створити, перевірити і запустити в продаж до 30 квітня. З цього боку становище Nike виглядає куди краще за інших, адже їх кросівки вже є в продажу і перевірені на тлі всього галасу. А іншим ще потрібно постаратися.

І ще одне дуже важливе зауваження - всі рекорди, які були поставлені в 2019 році в скандальній взуття Nike (в тому числі і рекорд Косгеї) прийняті і не піддаються анулюванню.