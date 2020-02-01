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Баф – незамінна річ для бігуна

Сьогодні 13:37 155 0
Баф – незамінна річ для бігуна

Джерело - Running club Poltava.

Ця зручна функціональна річ надійно захищає тіло від холоду, вітру або занадто яскравого сонця. Без такого елементу спортивного образу бігунам просто не обійтися.  

Історія створення бафу

Незвичайний головний убір був придуманий іспанським байкером Хуаном Рояс, який захищав свою шию від вітру за допомогою шарфа. Але він сильно натирав шкіру і мав не найкращий вигляд. Винахідник бафу став думати над створенням головного убору з мікрофібри, який би виготовлявся безшовним методом. Спочатку Хуан роздавав готові вироби друзям, а з 1992 року почав успішно торгувати своїм винаходом.

Баф дослівно перекладається як "хустка". Оригінальні головні убори виготовляються на текстильній фабриці в іспанському містечку Ігулоада, що недалеко від Барселони. Це дозволяє тримати виробництво під контролем, починаючи від етапу підбору ниток до відправки готових виробів.

Матеріал для виготовлення бафів

Для створення спортивних моделей застосовуються матеріали високої якості. Спочатку бафи виготовляли з мікрофібри, далі у виробництві використовувалися такі матеріали, як поліестер, фліс, шерсть та інші.

Поліестер – сучасний матеріал, що відштовхує вологу. Він швидко сохне і зберігає тепло.

Мікроволокно – це різновид поліестеру, який при всіх своїх відмінних експлуатаційних властивостях має невелику товщину. Такий матеріал схожий на мембрану з міні отворами на зовнішній стороні, які дозволяють виробу пропускати повітря, але при цьому захищають тіло від вітру і опадів. Мікроволокно приємне на дотик, носити його зручно і комфортно.

Матеріал Coolmax забезпечує прекрасний захист від опадів. Багатошарова структура тканини своєчасно відводить вологу і дозволяє швидко сохнути виробу. Баф з даного матеріалу забезпечує підтримання комфортної температури тіла, захищаючи від холоду або перегріву. Coolmax оберігає від шкідливого впливу ультрафіолету.

Фліс є прекрасним матеріалом для виробів, призначених для активного спорту на вулиці. Тканина відрізняється невеликою вагою, хорошою зносостійкістю і добре пропускає повітря. Фліс перешкоджає втраті тепла в зимову пору року і сприяє підтримці комфортної температури тіла під час активних занять спортом на вулиці.

На Батьківщині бафів – Ігулоаді – виготовляються головні убори з тканини, в яку додаються іони срібла, що володіють чудовими антибактеріальними властивостями. Цей матеріал дозволяє довго зберігати чистоту головного убору, а також перешкоджає виникненню неприємних запахів.

Як носити баф

Носити баф можна 12 різними способами, причому не виключено, що ви придумаєте свій власний. Незвичайний головний убір для активних занять спортом на вулиці використовується як піратка, бандана, гумка для волосся, шапка, шарф, підшоломник, напульсник і багато як ще. На ринку представлено 3 розміри бафа – вироби для маленьких спортсменів, підлітків і дорослих.

Догляд за бафом

Щоб баф прослужив вам довгі роки, за ним необхідно правильно доглядати. Прати виріб слід при температурі не більше 30С як в ручному, так і в машинному режимі. Виріб не вимогливий у догляді, його не потрібно прасувати. При цьому тканина швидко сохне і не втрачає свій первинний вигляд і колір.

Холод – це не привід відмовитися від спорту на вулиці. Потрібно просто підібрати правильний одяг і екіпірування. Баф і є однією з тих речей, що забезпечують комфорт під час занять в негоду.

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