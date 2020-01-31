Як підготуватися до першого півмарафону

Терміни підготовки до півмарафону залежать від окремо взятої людини: хтось пробіжить "половинку" після місяця тренувань, а для когось і трьох місяців копіткої праці буде недостатньо.
"Але недостатньо для чого?". Мова йде про труднощі під час подолання дистанції: зупинки, гіпоглікемія і важкі наслідки після фінішу (травми опорно-рухового апарату, м'язові болі, серцева недостатність, аритмія).
Головним принципом короткочасного циклу підготовки до півмарафону повинна бути безпека організму під час і після змагань.
У чому тренуватися?
Розпочати підготовку потрібно з правильно підібраного взуття. Для цього визначте свій тип стопи, вагу (важким бігунам будуть потрібні кросівки з хорошою амортизацією), дізнайтеся яка поверхня траси півмарафону (кросівки для лісової стежки (ґрунту) відрізняються від кросівок для міського асфальту) - з цією інформацією можна сміливо йти в магазин спортивного взуття.
Після покупки правильних кросівок потрібно підібрати одяг. З цим просто: в квітні-жовтні погода зазвичай дозволяє тренуватися в шортах, футболці (майці / топі) і шкарпетках. Вибирайте одяг з синтетичних матеріалів і бігових колекцій спортивних брендів - вона легка і добре виводить вологу.
Як тренуватися?
Фартлек, тривалий біг, СБУ, відрізки, інтервальні прискорення - новачкові складно розібратися у всій різноманітності вправ. Для цього потрібен тренер або біговій клуб, де допоможуть і підкажуть. Якщо можливості отримати підтримку з боку немає, спробуйте займатися за планами для підготовки до півмарафону.
Основні принципи при складанні такого тренувального плану:
- сталість або систематичність
3-4 тренування в тиждень чергуємо з днями відпочинку і відновлення. Намагайтеся не пропускати і не збільшувати це число. Раз на два тижні робіть розвантажувальні періоди - два-три дні повного відпочинку.
- плавне і поступове нарощування тренувальних обсягів
Широко відоме правило - тижневий кілометраж можна збільшувати не більше, ніж на 10%. Азарт - добре, але холодний розрахунок і терпіння в нашій справі важливіше.
- індивідуальність
Всі люди різні: не існує єдиного тренувального плану, придатного для всіх. Не намагайтеся копіювати плани великих чемпіонів - від їх виконання чемпіоном ви не станете, а ризик отримання бігової травми зросте багаторазово. Постарайтеся зрозуміти для чого ви робите те чи іншу тренування.
- різноманітність тренувань
Один і той же маршрут, один і той же порядок вправ, кілометраж, поверхня. Монотонність вбиває прогрес - пам'ятайте про це при складанні плану.
Не лінуйтеся з'їздити в парк після роботи або провести тривалий крос в лісі, намагайтеся уникати намотування кіл по стадіону або забігів поруч з автомобільним потоком.
- при складанні плану включите одне тренування в тиждень для розвитку сили м'язів ніг
Це можуть бути спеціальні бігові вправи або біг в гору відрізками не більше 60-100 м.
Додайте одне тренування на розвиток швидкості: наприклад, фартлек або швидкісні відрізки 100, 200 або 400 м. І обов'язково один тренувальний день присвятіть тривалого кросу в лісі. Починати можна з 5-7 км без зупинки, поступово нарощуючи кілометри.
Пам'ятайте, що найбільший ефект дає тривалий біг на пульсі не вище 150 ударів за хвилину.
Ваша головна мета на етапі підготовки - за тиждень до старту впевнено долати не менше 15 км.
Між тренуваннями влаштовуйте собі дні відпочинку з коротким тренуванням на 30-40 хв і пульсом не вище 120-140 уд. / Хв. Не нехтуйте також розтяжкою (пілатес) і загальними фізичними вправами для зміцнення м'язів спини і преса - це знизить ризик отримання травми.
|#
|ПН.
|ВТ.
|СР.
|ЧТ.
|ПТ.
|СБ.
|НД.
|1
|відпочинок
|біг 45 хв
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 8 км
|2
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 6 км
|3
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 10 км
|4
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 60 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 11 км
|5
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 55 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 7 км
|6
|відпочинок
|біг 60 хв
|відпочинок
|біг 55 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 11 км
|7
|відпочинок
|біг 60 хв
|відпочинок
|біг 55 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 12 км
|8
|відпочинок
|біг 60 хв
|відпочинок
|біг 55 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 12 км
|9
|відпочинок
|біг 60 хв
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 13 км
|10
|відпочинок
|біг 60 хв
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 14 км
|11
|відпочинок
|біг 50 хв
|відпочинок
|біг 55 хв
|відпочинок
|біг 40 хв
|біг 15 км
|12
|відпочинок
|біг 40 хв
|відпочинок
|біг 30 хв
|відпочинок
|біг 20 хв
|Півмарафон