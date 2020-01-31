 Як підготуватися до першого півмарафону | RunNews | Champion.com.ua
Мій профіль
Блашко – найкраща по влучності стрільби на Кубку світу
Вчора 18:40 2917
Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту!
Сьогодні 11:03 72
В УАФ назвали матчі, в яких буде застосована система VAR
Вчора 22:31 596
Визначився перший суперник Вихриста у професіоналах
Вчора 20:57 807
Шевченко: Яремчук має достатньо часу, щоб підготуватися до Євро-2020
Вчора 19:32 1663
Редкач отримав тривалу дискваліфікацію за укус Гарсії
Вчора 16:53 1622
Українські спортсмени відмовились від участі у чемпіонаті світу в Росії
Вчора 13:43 3851 4
Визначилися фіналістки Australian Open
Вчора 09:40 2405
Магучіх перемогла Левченко і ледь не встановила новий рекорд України на турнірі у Котбусі
Вчора 08:39 1741
Ярославський вказав проблему відновлення Металіста
29.01.2020 23:11 3308
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:21 Футбол Саша Штукатур: Помічник Сьоміна кричав - убий його 45
11:15 Хокей. УХЛ Динамо - Донбас 0:10. Огляд матчу 214
11:14 RunNews Як підготуватися до першого півмарафону 48
11:03 Блог Підтримай збірну України на Євро-2020! 4 автобусних фан-тури до Амстердаму та Бухаресту! 72
10:57 Важка атлетика Українська важкоатлетка виграла етап Кубка світу 96
10:41 Футбол Лунін потрапив до ТОП-5 гравців місяця в Ов’єдо 346
10:25 Бокс Азербайджанський боксер представлятиме Кропивницький на професіональному ринзі 123
10:10 Футбол Ньюкасл орендував захисника Тоттенгема 133
09:55 Баскетбол Атланта перемогла Філадельфію, Клівленд програв Торонто. Результати матчів НБА 115
09:44 Блог Світоліна виграла суперечку у свого бойфренда 947
09:40 Футбол СК Дніпро-1 - Аустрія 0:3. Огляд матчу 251
09:25 Футбол Жиру не покине Челсі у січні 174
09:10 Хокей Монреаль переграв Баффало, Нашвілл здолав Нью-Джерсі. Результати матчів НХЛ 188
08:55 Футбол Барселона - Леганес 5:0. Огляд матчу 771
08:40 Баскетбол НБА змінила формат Матчу всіх зірок-2020 на честь Браянта 264
08:24 Інше В Іспанії затримано організаторів міжнародної мережі поширення допінгу 275
08:08 Біатлон Китайських біатлоністів не пустили додому через спалах коронавірусу 482
06:09 Теніс Калініна програла у другому колі турніру ITF у Франції 239
30 Січня 2020
23:55 Футбол Мірандес вибив Севілью із Кубка Іспанії 252
23:46 Бокс Хейні: Схиляюся до перемоги Ломаченка у бою проти Лопеса 758
23:26 Футбол Захисник Мілана перейшов у ПСВ 613
23:15 Теніс Федерер: Не знаю, чи зіграю в наступному році на Australian Open 449
22:57 Футбол Каштру: Наразі більше сконцентровані на нашій обороні 310
22:47 Футбол Майже чверть підписників Роналду в Instagram - фейкові 481
22:47 Теніс Завацька не змогла пробитися у чвертьфінал турніру у Франції 189

Як підготуватися до першого півмарафону

Сьогодні 11:14 48 0
Як підготуватися до першого півмарафону

Терміни підготовки до півмарафону залежать від окремо взятої людини: хтось пробіжить "половинку" після місяця тренувань, а для когось і трьох місяців копіткої праці буде недостатньо.

"Але недостатньо для чого?". Мова йде про труднощі під час подолання дистанції: зупинки, гіпоглікемія і важкі наслідки після фінішу (травми опорно-рухового апарату, м'язові болі, серцева недостатність, аритмія).

Головним принципом короткочасного циклу підготовки до півмарафону повинна бути безпека організму під час і після змагань.

У чому тренуватися?

Розпочати підготовку потрібно з правильно підібраного взуття. Для цього визначте свій тип стопи, вагу (важким бігунам будуть потрібні кросівки з хорошою амортизацією), дізнайтеся яка поверхня траси півмарафону (кросівки для лісової стежки (ґрунту) відрізняються від кросівок для міського асфальту) - з цією інформацією можна сміливо йти в магазин спортивного взуття.

Після покупки правильних кросівок потрібно підібрати одяг. З цим просто: в квітні-жовтні погода зазвичай дозволяє тренуватися в шортах, футболці (майці / топі) і шкарпетках. Вибирайте одяг з синтетичних матеріалів і бігових колекцій спортивних брендів - вона легка і добре виводить вологу.

Як тренуватися?

Фартлек, тривалий біг, СБУ, відрізки, інтервальні прискорення - новачкові складно розібратися у всій різноманітності вправ. Для цього потрібен тренер або біговій клуб, де допоможуть і підкажуть. Якщо можливості отримати підтримку з боку немає, спробуйте займатися за планами для підготовки до півмарафону.

Основні принципи при складанні такого тренувального плану:

- сталість або систематичність

3-4 тренування в тиждень чергуємо з днями відпочинку і відновлення. Намагайтеся не пропускати і не збільшувати це число. Раз на два тижні робіть розвантажувальні періоди - два-три дні повного відпочинку.

- плавне і поступове нарощування тренувальних обсягів

Широко відоме правило - тижневий кілометраж можна збільшувати не більше, ніж на 10%. Азарт - добре, але холодний розрахунок і терпіння в нашій справі важливіше.

- індивідуальність

Всі люди різні: не існує єдиного тренувального плану, придатного для всіх. Не намагайтеся копіювати плани великих чемпіонів - від їх виконання чемпіоном ви не станете, а ризик отримання бігової травми зросте багаторазово. Постарайтеся зрозуміти для чого ви робите те чи іншу тренування.

- різноманітність тренувань

Один і той же маршрут, один і той же порядок вправ, кілометраж, поверхня. Монотонність вбиває прогрес - пам'ятайте про це при складанні плану.

Не лінуйтеся з'їздити в парк після роботи або провести тривалий крос в лісі, намагайтеся уникати намотування кіл по стадіону або забігів поруч з автомобільним потоком.

- при складанні плану включите одне тренування в тиждень для розвитку сили м'язів ніг

Це можуть бути спеціальні бігові вправи або біг в гору відрізками не більше 60-100 м.

Додайте одне тренування на розвиток швидкості: наприклад, фартлек або швидкісні відрізки 100, 200 або 400 м. І обов'язково один тренувальний день присвятіть тривалого кросу в лісі. Починати можна з 5-7 км без зупинки, поступово нарощуючи кілометри.

Пам'ятайте, що найбільший ефект дає тривалий біг на пульсі не вище 150 ударів за хвилину.

Ваша головна мета на етапі підготовки - за тиждень до старту впевнено долати не менше 15 км.

Між тренуваннями влаштовуйте собі дні відпочинку з коротким тренуванням на 30-40 хв і пульсом не вище 120-140 уд. / Хв. Не нехтуйте також розтяжкою (пілатес) і загальними фізичними вправами для зміцнення м'язів спини і преса - це знизить ризик отримання травми.

# ПН. ВТ. СР. ЧТ. ПТ. СБ. НД.
1 відпочинок біг 45 хв відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 40 хв біг 8 км
2 відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 40 хв біг 6 км
3 відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 40 хв біг 10 км
4 відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 60 хв відпочинок біг 40 хв біг 11 км
5 відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 55 хв відпочинок біг 40 хв біг 7 км
6 відпочинок біг 60 хв відпочинок біг 55 хв відпочинок біг 40 хв біг 11 км
7 відпочинок біг 60 хв відпочинок біг 55 хв відпочинок біг 40 хв біг 12 км
8 відпочинок біг 60 хв відпочинок біг 55 хв відпочинок біг 40 хв біг 12 км
9 відпочинок біг 60 хв відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 40 хв біг 13 км
10 відпочинок біг 60 хв відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 40 хв біг 14 км
11 відпочинок біг 50 хв відпочинок біг 55 хв відпочинок біг 40 хв біг 15 км
12 відпочинок  біг 40 хв відпочинок біг 30 хв відпочинок біг 20 хв Півмарафон
Коментарі ()