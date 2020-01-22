Титульним партнером Київського півмарафону стала компанія Work.ua

Джерело - Чемпіон.

Новим титульним партнером ювілейного 10-го Київського півмарафону, який відбудеться 4-5 квітня, стала компанія Work.ua. Відтепер півмарафон носитиме назву 10th Work.ua Kyiv Half Marathon. Окрім того, організатор заходу, компанія Run Ukraine, анонсує зміну головного кольору події з червоного на блакитний.

“Work.ua — перша у світі компанія сервісу пошуку працевлаштування, яка стала титульним партнером півмарафону, що справді вражає. Ця подія сьогодні говорить про те, що український бізнес змінюється, стає не лише корпоративно, але і соціально орієнтованим. Наша співпраця — це крутий початок чогось глобального, тому що якщо ти зустрічаєш людей зі спільними цінностями, ви не можете просто попрацювати разом, ви прагнете змінювати світ”, — сказав генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Черніцький.

Київський півмарафон — перший і єдиний в Україні півмарафон, який увійшов до календаря міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій World Athletics на 2020 рік зі статусом Silver Label, що свідчить про високий рівень організації заходу.

“Частина місії Work.ua — допомагати людям бути щасливішими та розвивати Україну. Співпраця з Run Ukraine і пропагування бігу — це ще один великий крок на цьому шляху для нас. Бо біг та здоровий спосіб життя дає надзвичайний ресурс, який обов’язково кожному допоможе відчути внутрішню віру, що все залежить від тебе і в роботі, і в житті. А значить "‎Ти Зможеш Все" — просто починай!” — коментує співзасновник проекту Work.ua Артур Міхно.

У рамках Київського півмарафону відбудуться змагання на різних дистанціях від 4.2 км до 21.0975 км, естафетні та командні забіги, забіг з собаками та змагання зі скандинавської ходьби. Наймолодші учасники, залежно від віку, також зможуть пробігти свої перші дистанції.

За прогнозами організаторів, у 10th Work.ua Kyiv Half Marathon візьмуть участь 16 500 бігунів. Київський півмарафон відкриє сезон бігової ліги Ukrainian Majors Running League.