П'ять українських знаменитостей, які бігають

Всем привет! Многие из вас спрашивают о том, как же начинается мое утро? Показываю и рассказываю 😉 Знакомьтесь, кто еще не знаком - моя несменная подружка по утренним пробежкам Ая! А как проходит ваше утро? Бегаете по утрам? 🏃 #вздоровомтелездоровыйдух #могилевская #натальямогилевская #спорт #зож #сила #утро #понедельник #бег #собака #dog