Міжнародна федерація легкої атлетики може заборонити кросівки Nike

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics, колишня IAAF) збирається заборонити нові кросівки від компанії Nike - модель Vaporfly ZoomX.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Саме в цих кросівках 13 жовтня 2019 року кенійська бігунка Бріджит Косгеї пробігла Чиказький марафон з новим світовим рекордом - 2:14:04. Попередній рекорд встановила Пола Редкліфф в Лондоні в 2003 році. Косгеї в кросівках від Nike перевершила час Редкліфф на цілу 1 хвилину 21 секунду. При цьому поки невідомо, що трапиться з рекордом Косгеї, можливо, його скасують.

За інформацією джерела, забороні підлягає не тільки модель, в якій пробігла Косгеї, але все гібриди цієї моделі. В одній з них Еліуд Кіпчоґе з Кенії зробив неймовірне - вибіг марафон з двох годин.

Вся річ у тім, що підошва кросівок даної серії зроблена з піни і вуглецевого волокна. Під час бігу вона створює ефект пружини, який дозволяє спортсменові бігти швидше. У зв'язку з цим у World Athletics надійшли скарги після Чиказького марафону, і експерти федерації взялися за вивчення питання.

Крім того, World Athletics розглядає питання про заборону нових революційних кросівок компанії з шипами, які розроблені для спринтерів. У федерації побоюються, що спортсмени нижчого рівня в цьому взутті зможуть побити світовий рекорд Усейна Болта на дистанції 100 м (9,58 секунди).

Відзначається, що технічний орган, який вивчає кросівки компанії Nike, повинен надати свій звіт в кінці місяця, за висновками якого World Athletics прийме остаточне рішення.