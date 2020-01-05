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Як біг зимою впливає на нашу імунну систему

Сьогодні 20:06 189 0
Як біг зимою впливає на нашу імунну систему

Джерело - ukr.media.

Парадокс, але біг взимку з одного боку, може послабити нашу імунну систему, а з іншого — він її зміцнює. Найбільше не хочеться застудитися в результаті пробіжки. На вулиці холодно, при бігу людина пітніє, а якщо ще й прохолодної води вип'є з пляшки — все, вважай, що пора брати лікарняний.

Дослідження показало, що найбільше схильні до ризику захворіти професійні спортсмени та люди, які роблять перші кроки. Дивно, чи не правда? Люди ж з помірним фізичним навантаженням показали найкращі результати. У результаті вчені зробили висновок, що до ослаблення імунітету призводить занадто сильне навантаження або ж його відсутність.

Як же бігати, щоб не захворіти?

Уникаємо надмірних навантажень. Якщо ви бігун зі стажем — краще не переривати свої тренування восени. Якщо ви тільки починаєте — не прагніть до рекордів перший час.

Дотримуйтесь техніки бігу.

Правильно екіпіруйтеся.

З першим пунктом начебто все зрозуміло. Розглянемо докладно технічні моменти.

Розминка — це важливо

Якщо влітку можна було схалтурити, то взимку це вдарить по вашому імунітету. Перед пробіжкою просто необхідно розігріти м'язи та підготувати легені. Можна робити це в приміщенні — пострибайте, розімніть руки та ноги, загалом, зробіть повноцінну спортивну розминку, після цього швидко надягайте кросівки й біжіть, поки м'язи не охололи. Якщо вдома цього не вдалося зробити, то на вулиці почніть пробіжку з п'ятихвилинної швидкої ходьби, після цього переходьте до легкого бігу.

Закінчувати тренування теж краще в приміщенні

Не намагайтеся "охолонути", або просто погуляти на вулиці. Неабияк спітнівши, ви стаєте ціллю для вірусів! Вдома зробіть кілька розігріваючих вправ, після них можна вирушати в душ.

Бігати взимку на довгі дистанції в рази складніше, ніж влітку. Тому робіть недовгі пробіжки до 5 км.

Будьте уважні з водою

Рідина в пляшці швидко охолоне, але не бігати ж по вулиці з термосом! Враховуючи те, що в попередньому реченні йшлося про короткі пробіжки, можна взагалі обійтися без води. Інший варіант — маленька термопляшечка в кишені або в якомусь місці біля доріжки, якщо ви бігаєте по колу (наприклад, на стадіоні). Але все одно пити треба менше, ніж влітку. По-перше, ви не втратите стільки вологи, по-друге, велика кількість води ускладнить тренування.

Дихайте правильно

Взимку при бігу дуже важливо дихати носом. Дихання через рот не дозволяє швидко нагріти повітря, тому ви швидко відчуєте печіння в горлі та легенях.

Екіпірування для зимового бігу

Очевидно, що бігати взимку в шортах — погана ідея, але і у шубі бігати не хочеться. Якщо вибрати дуже легкий одяг, ви покриєтесь мурашками до того, як розігрієтесь від бігу. Якщо ж одягнетесь дуже тепло — швидко спітнієте і зможете застудитися, не кажучи вже про скуті рухи.

На щастя спортивні бренди завжди готові надати нам великий вибір одягу для бігу взимку. Тут працює принцип тришарова:

1 шар виводить вологу (термобілизна);

2 шар тримає тепло (фліс);

3 шар захищає від впливу навколишнього середовища і дає додаткове тепло (мембранна куртка).

Що стосується штанів, то найчастіше досить звичайних спортивних штанів поверх термобілизни, для утеплення підійдуть флісові штани.

При виборі одягу враховуйте, що ви будете багато рухатися, тому вам потрібні більш еластичні речі, ніж, наприклад, для любителів зимової риболовлі, які багато сидять без руху.

Обов'язкові атрибути зимових пробіжок — шапки та шарфи. Інший варіант — теплі навушники та бафф. Бажані також і рукавички, щоб не довелося діставати ключі з кишені скорченими від холоду пальцями.

Вимоги до кросівок для зимового бігу

Вам підійдуть кросівки з рифленою підошвою для кращого зчеплення з дорогою. Матеріал підошви повинен бути гнучким і не застигати від холоду. Також вони повинні бути утеплені хутром або мембраною. Крім того, вам потрібні теплі шкарпетки (краще термошкарпетки), тому при примірці взуття залишайте небагато місця для них.

В цілому, біг взимку — це все ж задоволення. Тут головне — забезпечити собі хороший тил у вигляді правильної екіпіровки та техніки бігу!

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