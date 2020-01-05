Добірка найпопулярніших додатків для бігу

Джерело - Running club Poltava.

Не кожен любитель бігу, особливо початківець, готовий витратитися на пульсометр або біговий годинник з GPS. А вимірювати швидкість, відстань, записувати і ділитися своїми результатами з друзями прагне майже кожен. Вихід є – додаток в смартфоні.

Навіщо бігати з додатком в смартфоні?

По-перше, це ваш особистий помічник і тренер, який веде підрахунок показників: в додатках є щоденники тренувань, можливість ведення особистої статистики та відстеження темпу, швидкості, відстані.

По-друге, додаток буде додатковою мотивацією, адже дозволить вам стежити за успіхами друзів і навіть віртуально змагатися з ними.

По-третє, заощадить ваш час при веденні щоденника тренувань, аналізуючи і обробляючи показники.

А якщо ще приєднати до смартфона датчик пульсу з технологією Bluetooth smart, то вийде повноцінне біговий пристрій з виміром ЧСС.

Runtastic

Універсальний додаток для тих, хто крім бігу захоплюється фітнесом, заняттями в залі, пішими прогулянками. Додатком можна управляти зі смарт-годинника, що підтримує Android wear. Є можливість підключення датчиків пульсу з технологією Bluetooth smart і фітнес-браслетів. Доступні варіанти для iOS і Android. Тут є унікальні функції, наприклад, пробіжка зі сценарієм або готові маршрути: вкажіть свій регіон і вид активності, і ви побачите кілька варіантів дистанцій. Оберіть одну і стежте за підказками навігатора.

Крім того, Runtastic дозволяє відстежувати знос взуття і нагадувати про покупку нових кросівок. А ще в Runtastic є управління медіапрогравачем, так що, якщо ви бігаєте під музику, вам не доведеться постійно перемикатися з програми на плеєр.

Для охочих займатися за планом тут є відповідний розділ. Можна вибрати будь-яку мету і отримати план тренувань з графіком і докладними інструкціями. Наприклад, план підготовки до марафону. А якщо ви новачок, є план, як почати бігати без зупинок 50 хвилин за 6-10 тижнів. Загалом це зручний GPS-трекер з простим інтерфейсом.

Endomondo

Додаток відстежує кілометраж, тривалість тренування, витрачені калорії, середню швидкість та інші параметри. Результати тренувань можна викладати в соціальних мережах. У самому додатку у вас буде доступ до стрічки, де ви зможете ділитися своїми досягненнями з іншими користувачами. Endomondo повністю сумісний з ANT датчиками швидкості, дихання і серцевого ритму. Є настанови аудіотренера та плейлист для бігу. В іншому це цілком стандартний додаток для бігу та ідеальний для тих, хто не любить зайвого.

Nike + Run Club

Ця програма – соціальна мережа для любителів бігу та система тренувань. Як і в звичних нам соціальних мережах, є новинна стрічка, де можна відстежувати пости інших учасників. Відзначайте і додавайте друзів, які теж займаються бігом. Функція Challenges дозволяє ставити цілі і завдання, кидати виклик комусь із друзів, запросивши їх поборотися за медалі. Це чудово мотивує тренуватися інтенсивніше і досягати нових результатів! Додаток буде сповіщати кожного разу, коли хтось із ваших друзів вийшов на пробіжку або кинув вам виклик. У додатку Nike + Run Club є можливість скласти тренувальну програму, виходячи з рівня підготовки.

Для початку виберіть тип тренування – біг на відстань, тривалість або швидкість. Вкажіть мету – скільки ви хочете пробігти кілометрів або який темп розвинути – і натисніть старт. Ваші заняття будуть супроводжуватися голосовими коментарями додатка. А ще в Nike Run Club є вбудований аудіоплеєр для улюбленої музики.

На окремій вкладці знаходяться аудіотренування. Ця функція дозволяє програвати мотиваційні записи іменитих тренерів Nike. Вони будуть говорити вам, як розім’ятися перед пробіжкою, як правильно дихати і як рухатися.

Adidas Running

GPS трекер для бігу і велоспорту відстежує дистанцію, час, швидкість, підйом, маршрут, витрачені калорії і навіть більше. Можна обирати голосовий супровід, щоб не відволікатися на телефон, встановлювати мету тренування, аналізувати статистику та особисті рекорди, стежити за “пробігом” кросівок, створювати групи й змагатися з друзями. Аdidas Running оптимізовано для Android Wear 2.0, інтегровано з Garmin Connect, Google Fit, Polar і Runtastic Wearable Connect. Розблокуйте корисні функції, такі як програма тренувань для схуднення, за допомогою adidas Runtastic Premium підписки.

Mi Fit

Це популярний додаток серед власників фітнес-браслетів. Він відстежує вашу активність, аналізує якість сну та оцінює прогрес тренувань. Багато відеоуроків дозволять вам завжди залишатися замотивованими, а також допоможуть вести здоровий спосіб життя. Програма працює з різними розумними пристроями – Mi Band, Amazfit Bip, Mi Body Composition Scale, Mi Scale, Amazfit Pace та ін.

В МіФіт є такі корисні додаткові функції, як:

Будильник, який використовує вібрацію, щоб розбудити вас, не турбуючи інших людей.

Сповіщення на фітнес-браслет, які допоможуть не пропускати важливі дзвінки та повідомлення.

Нагадування про необхідність будь-якої активності, щоб ви встали і розім’ялися.

POLAR BEAT

Програма для занять спортом і засіб відстеження фізичної форми від основоположника натільних спортивних технологій. Біг, їзда на велосипеді, заняття в тренажерному залі, ходьба, танці… Виберіть улюблену активність з більш ніж 100 спортивних профілів і почніть досягати свої цілі. За допомогою додатку можна вести комплексний журнал тренувань, відстежувати дистанцію, швидкість, витрачені калорії, маршрут по GPS, користуватися голосовими підказками під час тренування, переглядати особисті досягнення, обирати тренувальні цілі. Також можливе відстеження серцевого ритму в режимі реального часу за допомогою датчика ЧСС Polar, підключення до Apple Watch та публікація даних про свої тренування на Facebook і Twitter.

Strava

Один з найпопулярніших додатків світу для занять спортом. У нього є одна особливість, якої немає у інших, – це "хмара безпеки". Полягає воно в наступному: як правило, на пробіжку ми виходимо з дому, запустивши програму. По завершенню тренування маршрут пробіжки залишається в пам’яті акаунта, і інші користувачі легко можуть переглядати точку відправлення, що не завжди безпечно. Скориставшись функцією "хмара безпеки", ви приховаєте зону проживання, і ніхто не буде знати, де ви живете.

Strava відмінно підходить для любителів Instagram, оскільки синхронізується з профілями цієї соціальної мережі. У додатку можна задавати собі за мету, наприклад, пробігти півмарафон або марафон, або запланувати кількість кілометрів до кінця року. А ще можна додати модель своїх кросівок і тим самим відстежувати їх "пробіг". Додаток синхронізується з вашим пульсометром і виводить статистику в кінці пробіжки.

Але основна специфіка цього додатку полягає в тому, що після пробіжки він “витягує” зі своєї бази всіх, хто бігав по вашому маршруту і порівнює ваші досягнення. Таким чином з’являються своєрідні “Царі гори”. Хтось пробіг швидше весь маршрут, хтось – певну ділянку. Таким чином практично кожна пробіжка є змаганням.

Garmin Connect

Готуєтеся ви до забігу або просто відстежуєте кількість кроків – додаток надає відомості та необхідне натхнення для щоденного вдосконалення. При синхронізації з сумісним пристроєм Garmin відстеження активності стане лише однією з функцій Garmin Connect. Ви зможете створювати нові тренування, прокладати дистанції і навіть змагатися з друзями.

Програма дає можливість: