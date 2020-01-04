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Чи можна йти на тренування з похмілля?

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Ні, і ось чому.
Чи можна йти на тренування з похмілля?

Новорічні свята в самому розпалі, а це означає, що похмільний синдром не минучий. Іноді здається, що "зараз як побіжу, і все симптоми неприємного стану" вийдуть "з потом, а заодно і відпрацюю все з'їдене напередодні". Але так не працює.

Даміон Мартінс, доктор медицини, доктор спортивної медицини та директор з питань охорони здоров'я та спортивної медицини в Atlantic Health System в Америці стверджує :

"Намагаючись зробити це, ви ще більше зневоднюють своє тіло, що призводить до більш шкідливих наслідків".

Алкоголь справляє враження диуретика, і коли ви п'єте, тіло починає витягувати воду з плазми крові. Далі зневоднення посилюватиметься і тіло витягує воду з мозку, щоб підтримати роботу інших органів.

Коли мозку не вистачає води, він "розтягує" клітинні мембрани, що і викликає знайомий всім головний похмільний біль. Саме тому пробіжка в умовах браку рідини і електролітів виглядає не користю, а знущанням над власним організмом.

У стані похмілля наше тіло відчуває підвищене навантаження на серце, підвищується кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень, знижується концентрація уваги і погіршується координація.

Також алкоголь знижує сприйнятливість до болю, що може негативно відгукнутися після пробіжки - є ризик отримати травму і спочатку навіть її не відчути.

Оптимально замінити пробіжку прогулянкою. Мінімальна активність допоможе впоратися з похміллям, в голові не буде стукати при кожному кроці, а свіже повітря корисне завжди.

Що алкоголь робить з нашим тілом

Етиловий спирт стає оцтовим альдегідом. Він-то і викликає похмілля і важкість в голові. Ця нехороша сполука згодом включається в обмін речовин або виводиться через легені та піт. Запам’ятай це.

Алкоголь нас зневоднює. Він перешкоджає дії антидиуретичного гормону, що запобігає втратам води. Це ще одна причина болю в голові та м’язах, і складності тренувань після святкувань.

Алкоголь виводить із нас корисні іони. Разом із водою ми втрачаємо кальцій та калій, потрібні для роботи м’язів та серця.

Алкоголь нас веселить. З одного боку, нервова система пригальмовує, а з іншого — знімаються деякі заборони. Нам весело і хочеться ще — це дія нейромедіаторів серотоніну та допаміну. Коли вони закінчуються, ми почуваємося спустошеними і сумними.

М’язи та печінка гірше запасають глікоген. Так, всі ті тортики, спожиті вночі, стали не корисним бігунові глікогеном, а жиром. Пробач.

Алкоголь розширює судини. Тому в нас падає тиск, і ми більше втрачаємо тепло та вологу. Взимку це особливо критично.

План дій (якщо вирішив бігти)

Лягай спати, як тільки перша ейфорія мине. Здоровий сон збереже твої сили і біоритми, та не допустить переїдання із заливанням очей. Тим більше, що їжа вночі не перетравлюється.

Не пий каву на ніч. По-перше, це сприяє виконанню першого пункту. По-друге, це збереже твої кальцій та воду.

Якщо ти п’єш алкоголь, то не їж вуглеводів — ані маминого пюре, ані бабусиних пампухів. Лише вегансько-хіпстерські десерти. Буде на кілька сот грам легше бігти.

Пий щось одне і прозоре. Важкість в голові після спиртного пов’язують ще із природніми домішками в бренді, червоному вині та віскі. Тому нам радять пити пиво чи біле вино, і небагато.

Запивай спиртне водою. Це запобігатиме зневодненню, яке тобі ні до чого.

Перед пробіжкою поснідай. Може, ти і не хочеш їсти. Але тілу бракує корисних речовин. Дієтологи радять з бодуна їсти яйця. Вони багаті на амінокислоту цистеїн, потрібну для знешкодження алкоголю. І чорний хліб — бо в ньому вітаміни групи В. А вони нам потрібні для майже всіх біохімічних процесів. А ще фрукти та моркву — бо в них антиокисиданти та вітамін С, які допомагають спинити безлад, влаштований спиртом. І банани — бо в них багато калію, потрібному серцю.

Випий аспірин, якщо болить голова. Аспірин спиняє непотрібне запалення і береже наші судини і суглоби.

Випий. Але щось хороше. Дуже радять кокосову воду, бо в ній багато мінералів. Також йогурт чи кефір — в них кальцій та потрібна мозкові і м’язам амінокислота триптофан. Або смузі зі стебла селери, огірка та ківі чи ананаса. До рідини можна віднести і мандаринки, якщо ти ще можеш на них дивитись, і кавун (ну, раптом?).

Іди на пробіжку з ізотоніком. Зневоднення не можна допускати в жодному разі.

Не йди на рекорд. Біжи скільки зможеш, і в комфортному темпі. Сьогодні твоя мета — освіжити голову і тіло, та зробите епічне селфі в кросівках під головною ялинкою міста.

Правильно одягнись. Пам’ятай, що сьогодні ризик змерзнути вищий, ніж зазвичай.

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