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Adidas тестуватиме кросівки у космосі

Сьогодні 15:21 275 0
Adidas тестуватиме кросівки у космосі

Джерело - Чемпіон.

Відомий бренд Adidas, який виробляє спортивний одяг, підписав партнерство з Національною лабораторією США для проведення досліджень на МКС. Це було зроблено для того, щоб вивчити вплив гравітації на матеріали, з яких робляться кросівки.

В рамках програми в жовтні вантажною місією SpaceX CRS-18 на орбіту вже були доставлені футбольні м'ячі Adidas для вивчення їх у вільному польоті. Незабаром компанія відправить в космос кілька зразків кросівок з технологією Boost на борту майбутньої місії SpaceX.

Adidas стане першим брендом, який протестує взуття за межами планети Земля.

Експерти Adidas вважають, що ці дослідження допоможуть розробити інноваційні матеріали, за допомогою яких можна поліпшити якість взуття. На МКС їх будуть тестувати в умовах мікрогравітації.

Астронавти повинні будуть з'ясувати, чи можливо зміцнити підошву, поєднуючи в матеріалі пінисті частинки різного розміру. Результати досліджень планують використовувати при створенні моделі FUTURECRAFT. LOOP, яка буде складатися з перероблених матеріалів.

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