У Полтаві провели останній забіг сезону

Джерело - Чемпіон.
У Полтаві відбувся передноворічний півмарафон Полтавська Зима.
Цього року на дистанціях 5 км, 10 км і 21 км Полтавської зими взяло участь майже 1000 учасників різного віку з усієї України. На основній, півмарафонській дистанції серед чоловіків перемогу святкував Володимир Васьков (Овідіополь) з результатом 1:14:08, а перша п’ятірка чоловіків виглядає ось так:
Володимир Васьков – 1:14:08
Володимир Билим – 1:14:59
Антон Заиченко – 1:16:43
Антон Вітолін – 1:16:46
Ігор Чорнуха – 1:17:49
Найшвидшою серед жінок на півмарафонській дистанції стала Світлана Семенюк (Київ), яка показала результат – 1:28:09, перша п’ятірка серед жінок:
Світлана Семенюк – 1:28:19
Валентина Михалик – 1:28:56
Олена Сімонок – 1:29:04
Марія Рослик – 1:36:41
Ольга Карпенко – 1:36:41
Окрім хороших спортивних результатів багато учасників Полтавської зими долали обрані дистанції в оригінальних святкових костюмах , тож свято бігу вдалося на славу!