У Полтаві провели останній забіг сезону

Джерело - Чемпіон.

У Полтаві відбувся передноворічний півмарафон Полтавська Зима.

Цього року на дистанціях 5 км, 10 км і 21 км Полтавської зими взяло участь майже 1000 учасників різного віку з усієї України. На основній, півмарафонській дистанції серед чоловіків перемогу святкував Володимир Васьков (Овідіополь) з результатом 1:14:08, а перша п’ятірка чоловіків виглядає ось так:

Володимир Васьков – 1:14:08

Володимир Билим – 1:14:59

Антон Заиченко – 1:16:43

Антон Вітолін – 1:16:46

Ігор Чорнуха – 1:17:49

Найшвидшою серед жінок на півмарафонській дистанції стала Світлана Семенюк (Київ), яка показала результат – 1:28:09, перша п’ятірка серед жінок:

Світлана Семенюк – 1:28:19

Валентина Михалик – 1:28:56

Олена Сімонок – 1:29:04

Марія Рослик – 1:36:41

Ольга Карпенко – 1:36:41

Окрім хороших спортивних результатів багато учасників Полтавської зими долали обрані дистанції в оригінальних святкових костюмах , тож свято бігу вдалося на славу!