 П'ять європейських напівмарафонів об'єдналися в серію SuperHalfs | RunNews | Champion.com.ua
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П'ять європейських напівмарафонів об'єдналися в серію SuperHalfs

Сьогодні 20:52 127 0
П'ять європейських напівмарафонів об'єдналися в серію SuperHalfs
#RunNews

Джерело - nogibogi.com.

Тепер є "мейджори" не тільки для марафонців, а й для тих, хто бігає "половинки".

Із супер-медаллю за всю серію і (поки що) без лотерей і кваліфікацій. Розповідаємо, які старти увійшли в SuperHalfs, і як все влаштовано. Нова серія об'єднала п'ять топових європейських напівмарафонів у Лісабоні, Празі, Копенгагені, Кардіффі і Валенсії.

Кожен з цих стартів по-своєму унікальний, але є між ними і дещо спільне:

- усі напівмарафони серії дуже популярні: з великою кількістю учасників і відмінною підтримкою глядачів;

- проводяться в цікавих в туристичному плані містах, де є, що подивитися і спробувати;

- забіги мають лейбли IAAF, що підтверджують найвищий рівень організації;

- траси всіх п'яти "половинок" швидкі і плоскі, ідеально підходять для особистих рекордів;

EPD Lisbon Half Marathon

Коли: 22 березня 2020
Учасників: 15 000
Вартість: 45 євро

Пять крутых европейских полумарафонов объединились в серию SuperHalfs

Наступного року напівмарафон у Лісабоні відбудеться уже в 30-те. Хороший маршрут, приємна погода для бігу та прогулянок, смачна їжа і місто з багатою історією, в якому точно варто побувати - практично all inclusive для бігового туриста.

Бонусом - дуже швидка траса, на якій багато разів оновлювали світові рекорди в напівмарафоні.

Sportisimo Prague Half Marathon

Коли: 28 березня 2020
Учасників: 11 500
Вартість: 50–90 євро

Пять крутых европейских полумарафонов объединились в серию SuperHalfs

У 2020 році відбудеться 22-й раз, але шансів потрапити на найближчий старт вже майже немає - реєстрація закрилася (можливо, залишилися місця у туроператорів).

Copenhagen Half Marathon

Коли: 13 вересня 2020
Учасників: 25 000
Вартість: 67–73 євро

Пять крутых европейских полумарафонов объединились в серию SuperHalfs

Копенгагенський напівмарафон - наймолодший із серії, відбудеться в столиці Данії 6-й раз. Маршрут ідеальний для бігової екскурсії по місту і охоплює центральні райони з визначними пам'ятками, набережну і парки.

Мостів, до речі, не буде, і це хороша новина для бігунів, які ціляться на результат. Траса плоска і швидка. Старт і фініш - в міському парку біля Національного стадіону.

Данці організовують свої старти в стилі "хюгге", так що учасників чекають безліч приємних дрібниць, смачна їжа на фініші і навіть теплі душі.

Cardiff University Cardiff Half Marathon

Коли: 4 жовтня 2020
Учасників: 27 500
Вартість: 49 фунтів

Пять крутых европейских полумарафонов объединились в серию SuperHalfs

Вперше напівмарафон в Кардіффі провели у 2003 році. З того часу він виріс з півтора до 27 тисяч учасників і став одним з найпопулярніших у Великій Британії.

Траса швидка і різноманітна: по дорозі можна побачити замок Кардіфф, стадіон Міленіум, оббігти озеро в парку і подивитися на затоку. Підтримка теж на рівні: для жителів Кардіффа це великий міське свято.

Valencia Half Marathon Trinidad Alfonso EDP

Коли: 25 жовтня 2020
Учасників: 20 000
Вартість: 40 євро

Пять крутых европейских полумарафонов объединились в серию SuperHalfs

В кінці жовтня саме час побігати там, де тепло, море, а на деревах - апельсини і папуги. Наприклад, у Валенсії. Іспанці вміють підтримувати як ніхто - яскраво, музично і запально. А ще тут футуристичне Місто Мистецтв і Наук, Океанаріум, історичний центр і, звичайно, місцева паелья!

Доповнює всю цю пишність супер-швидка напівмарафонская траса: тут був встановлений чоловічий світовий рекорд 2018 року (цього року його побили в Копенгагені) і чинний жіночий світовий рекорд.

Як стати учасником серії SuperHalfs

- зареєструватися на сайті СуперПоловинок і отримати віртуальний паспорт, номер якого буде потрібен при реєстрації на старти;

- на кожен з п'яти напівмарафонів серії можна реєструватися окремо, а можна купити Series Pass на всі п'ять відразу (це дешевше, діє 36 місяців)

- пробігти всі п'ять напівмарафонів протягом 36 місяців.

Імена тих, хто пройшов цей біговий квест, потраплять в Зал слави СуперПоловинок, а самим фінішер отримає спеціальну медаль. Обіцяють круту, але поки її ніхто не бачив.

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