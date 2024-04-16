Головне
Інтрига найвищого ступеня: 4 питання перед матчами-відповідями 1/4 фіналу ЛЧ
Сьогодні 13:08 416
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024
Сьогодні 13:25 2169
Дискобол Брудін переміг на клубному чемпіонаті Іспанії серед дорослих
Сьогодні 12:51 164
Збірна США назвала майже весь склад на Олімпіаду-2024, лишилося одне місце
Сьогодні 09:37 373
Названі MVP і символічна збірна 1/2 фіналу Суперліги
Сьогодні 07:19 209
ПСЖ спробує відіграти мінімальну перевагу в Барселони, а Боруссія — в Атлетико: розклад матчів-відповідей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 332
Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ
Вчора 23:59 706
СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ
Вчора 19:53 4070
Збірна України розгромно програла Бразилії на міжнародному турнірі в Литві
Вчора 18:37 661
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ
Вчора 18:07 3752
Прямі трансляції
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
ФСК Маріуполь - Кудрівка-Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 14:00 648
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Лівий берег - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
12.04.2024 13:33 831
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вікторія - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 17:28 395
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
СК Полтава - Агробізнес - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
11.04.2024 16:43 953
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
07.04.2024 07:40 1129

«Ми були рекрутами» Любомира Левицького виходить на великі екрани. Прем’єра — 2 травня

Сьогодні 15:10 58 0
«Ми були рекрутами» Любомира Левицького виходить на великі екрани. Прем’єра — 2 травня

PROMOTED

Документальна стрічка про 3-ю окрему штурмову бригаду відомого українського режисера, сценариста та продюсера Любомира Левицького ("Штольня", "Тіні незабутих предків", "Йди за мною") виходить в національний прокат — з 2 травня подивитись її можна буде у більшості популярних українських кінотеатрів.

"Ми були рекрутами" — спільний проєкт Любомира Левицького та 3 ОШБр, знятий за підтримки компанії Favbet без залучення державних коштів. Фільм створено в незвичному для українського кінематографу жанрі мок’юментарі, що поєднує художній вимисел з документальними зйомками та залученням реальних персонажів.

В центрі сюжету стрічки — юнак на псевдо "Журналіст", який замість описувати історичні події для ЗМІ вирішує стати їхньою частиною та "увірватись у вирішальну битву". Це рішення приводить його до складу славетної бригади в якості рекрута. Роль головного героя зіграв актор Борис Савенко.

Решта акторів фільму грають самі себе, бо вони — кадрові бійці бригади. Протягом стрічки військові розповідають свої історії "Журналісту", даючи глядачам унікальну можливість почути та побачити, що ховається за репортажами про бої за звільнення України.

"Ми були рекрутами" — це 8 дуже особистих, але сильних історій. Це не просто розповіді про виснажливі тренування та запеклі штурми, а глибокий погляд на те, що означає бути українським воїном, адже військовослужбовці тут не просто абстрактні "захисники", а в першу чергу люди з власною філософією, поглядами, мріями і характерами.

"Все моє кінематографічне життя я намагаюсь пропускати наші українські реалії через свою режисерську візію. Війна змусила мене перейти до документалістики. Моєю першою роботою став фільм "Йди за мною", який набрав мільйони переглядів на YouTube та отримав 8 міжнародних нагород. Другою ж роботою став фільм "Ми були рекрутами", в якому я використав документальні матеріали, зняті самими бійцями. Моя мета — це закласти початок статусу елітарності нашим воїнам через кінематограф. Сьогодні важко всім, але тільки разом ми переможемо. Наша сила – в нашій єдності", — розповідає Любомир Левицький.

"Стрічка Любомира Левицького демонструє новий підхід до висвітлення війни та історій українських військовослужбовців. Історій, які, на нашу думку, варті того, щоб їх пам’ятали. Дякуємо режисеру за унікальне бачення, а бійцям 3-ї ОШБр — за їхню щоденну працю зі звільнення української землі", — кажуть у Favbet.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

Коментарі ()
Популярне зараз
СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ СК Дніпро-1 на останніх хвилинах втратив перемогу над Металістом 1925 у 24 турі УПЛ 4070
У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 У Греції запалили вогонь Олімпійських Ігор-2024 2169
Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 Мудрик зрадіє, а Миколенко сумуватиме: західноєвропейський суперекспрес з коефіцієнтом 6,44 1612
Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі Олександр Гвоздик: 24 лютого 2022 року неможливо порівняти з боєм у ринзі 13028
ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ ЛНЗ мінімально здолав Верес у 24 турі УПЛ 3752
Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ Долю протистояння Мудрика і Миколенка вирішив покер Палмера: Челсі розгромив Евертон у 33 турі АПЛ 706
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 65204 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 52311
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15377
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138211 2
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 30724
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82000