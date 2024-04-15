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07.04.2024 07:40 1094

Федерація настільного тенісу м. Маріуполь відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation

Федерація настільного тенісу м. Маріуполь відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation
Сьогодні 17:24 146 0
Федерація настільного тенісу м. Маріуполь відвідала спортивні збори за підтримки Favbet Foundation

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В академії Віктора Дідуха на Львівщині відбувся навчально-тренувальний збір, який відвідали учні Федерації настільного тенісу м. Маріуполь за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation. 

 Український спортсмен з настільного тенісу Віктор Дідух — чемпіон Літніх Паралімпійських ігор, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений тренер України, заслужений майстер спорту України та чемпіон Європи 2015 року. 

 Віктор заснував єдину в Україні академію настільного тенісу, яка доволі популярна серед спортсменів. Цього року представники Федерації настільного тенісу м. Маріуполь вперше відвідали спортивні збори за підтримки Favbet Foundation, серед них були 7 дітей та тренер Антон Мирза.

"Це перший досвід для нас та для дітей загалом. Два-три тренування в день, загальна фізична підготовка, відпрацювання завдань за столом — навантаження, до яких не звикли наші спортсмени, але яка вкрай важлива для розвитку у спорті. Професійні тренери та спортсмени академії підтримували нашу школу, адже важливо, що сьогодні звертають увагу на спортивний розвиток дітей", — розповів тренер.

 Favbet Foundation вкотре підтримує Федерацію. Минулого разу команда фонду підтримала спортсменів, які вперше взяли участь у турнірі "Krasnebruk Open". 

"Спорт дарує нові емоції та знайомства навіть у найважчі часи. Тому ми маємо підтримувати бажання дітей займатися улюбленим видом спорту та максимально допомагати їм розкривати власний спортивний талант, а також підбадьорювати ентузіазм. Favbet Foundation дотримується важливої мети — всебічно розвивати українських дітей", —  коментують у Favbet Foundation.

Favbet Foundation заснований у 2020 році компанією FAVBET. З початком повномасштабного вторгнення більшість проєктів фонду було переорієнтовано на підтримку армії та українців, що постраждали від війни. Минулого року команда Favbet Foundation запустила довгостроковий проєкт "Клуб супергероїв", що дає українським дітям нові можливості розкриття власних талантів.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

 

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