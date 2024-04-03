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Андрій "Ghostik" Кадик

Українська iGaming-компанія FAVBET продовжує залучати до співпраці "базованих" кіберспортсменів та стрімерів, що виробляють якісний україномовний контент. Тож сьогодні FAVBET з радістю представляє свого нового кіберамбасадора Андрія "Ghostik" Кадика.

Андрій — відома особистість в українському кіберспортивному ком’юніті. В минулому він професійно та достатньо вдало грав у Dota 2, а сьогодні є одним з найпопулярніших україномовних стрімерів з цієї дисципліни та регулярно коментує провідні світові турніри.

Серед найбільших професійних досягнень Ghostik-а — 7-8 місце на The International 2017, 5-6 на Asia Championships 2017, перемога на ROG Masters 2017, а також призові місця та перемоги на кількох інших Tier 2 та 3 турнірах.

Зараз Андрій першу чергу зосереджується на роботі стрімера та коментатора. Він був серед перших Twitch-стрімерів Dota 2, що перейшли на українську під час трансляцій, а після початку повномасштабного вторгнення навіть закрив свій російськомовний YouTube-канал на 52 тисячі підписників.

З 2022 року на своїх стрімах Андрій регулярно влаштовує збори на потреби ЗСУ та розповідає про війну в Україні міжнародній спільноті. За два роки його трансляції було зібрано понад 20 млн гривень на підтримку української армії.

"Ми пишаємось позицією Андрія та дуже раді бачити його в нашій команді кіберамбасадорів. FAVBET продовжуватиме й надалі підтримувати авторів крутого контенту українською мовою, а також кіберспортсменів, що гідно представляють Україну на міжнародній арені. Ghostik, вітаємо всередині гри!" — прокоментували нове підписання у FAVBET.

Ghostik — вже третій представник Dota 2 серед амбасадорів . Раніше цього року FAVBET також оголосили про партнерство з коментатором та стрімером Романом "Skevich" Паскевичем, а минулого року почали співпрацю з одним найтитулованішим українським гравцем Олександром "XBOCT" Дашкевичем.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.