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Parimatch запустили футболку Шахтаря в космос!

Сьогодні 17:23 99 0
Parimatch запустили футболку Шахтаря в космос!

22 вересня на НСК Олімпійський у матчі за Суперкубок України Шахтар впевнено переграв київське Динамо - 3:0. Це перший трофей команди під керівництвом нового італійського тренера Роберто Де Дзербі та дев’ятий Суперкубок в історії клубу - за цим показником гірники зрівнялися з киянами.

Шахтар вирішив привітати вболівальників та незвично відзначити завоювання нового трофею. Клуб разом зі своїм титульним партнером компанією Parimatch запустили ігрову футболку у космос. Форма гірників здійнялася у стратосферу на висоту понад 33 кілометри за допомогою спеціального аеростату. Таким чином Шахтар не лише встановив рекорд України, а й зробив те, чого не робив ще не один клуб у світі. 

Впевнена перемога та сміливий рекорд повинні зарядити Шахтар на перемогу у майбутніх матчах Ліги чемпіонів. А футболка у космосі - залучити нових вболівальників, навіть за межами Землі. Шахтар, ти - космос!

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