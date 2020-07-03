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Кіберспорт - нова реальність

Сьогодні 22:19 180 0
Кіберспорт - нова реальність

Джерело - Чемпіон.

Цікавість до кіберспорту зростає щодня як серед учасників, так і серед комерційних партнерів. Багато організацій з класичного спорту вирішили не відставати і намагаються проводити власні акції і кібер-турніри. Але чи є в цьому сенс для них? У чому різниця між кіберспортом і симуляторами? Чи “вб'є” кіберспорт класичний спорт? Яка доля чекає кіберспорт? На ці та багато інших питань дадуть відповідь провідні експерти. Чергова зустріч Sports Talk Club, організована Parimatch за підтримки Tribuna.com і Xsport, відбудеться 7 липня об 11:00.

В рамках освітньої платформи PM Education виступлять:

  • Один з кращих експертів кіберспортивної індустрії, Head of Esports Parimatch Степан Шульта. Він розповість про структуру галузі, дасть поради про те, що робити представникам класичного спорту сьогодні.
  • Владислав Шовковський, президент української асоціації електронного футболу, поділиться готовими рецептами як популяризувати спорт через геймінг, а також як на цьому заробити.
  • Денис "Phoenix" Євтушик, найкращий гравець України в FIFA за версією fifa.gg, розкриє секрети "внутрішньої" кухні професіональних кіберспортсменів.

Не пропустіть черговий Sports Talk Club, організований компанією Parimatch за підтримки Tribuna.com і Xsport.

Реєстрація: https://forms.gle/sw6NhK9q7RtStSU86 

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