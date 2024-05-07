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4 медалі завоювала Україна на юніорському етапі Кубку світу

Золото, срібло, дві бронзи.
Сьогодні 11:12 118 0
4 медалі завоювала Україна на юніорському етапі Кубку світу
Фото: IJF
#дзюдо, #Ігор Цуркан, #Юлія Кузьменко, #Іларія Цуркан, #Магомед Хакімов

Джерело - Чемпіон.

Чотири нагороди вибороли дзюдоїсти збірної України на етапі Кубку Європи серед юніорів, який відбувся в хорватській Рієці.

Фінал у ваговій категорії до 81 кг виявився українським: Ігор Цуркан виграв у Магомеда Хакімова.

Треті сходинки посіли Юлія Кузьменко та Іларія Цуркан.

Ще один українець Андрій Марченко (до 90 кг) був п'ятим.

Чемпіони та призери

  • Золото: Ігор Цуркан (до 81 кг) 
  • Срібло: Магомед Хакімов  (до 81 кг) 
  • Бронза: Юлія Кузьменко (до 57 кг) та Іларія Цуркан (до 63 кг) 

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Крістіна Опанасенко здобула бронзу на етапі Кубку Європи серед кадетів, який відбувся в азербайджанському Гейгелі.

Раніше Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи в Загребі.

Ми повідомляли, що стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі у вазі до 78 кг.

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