4 медалі завоювала Україна на юніорському етапі Кубку світу

Золото, срібло, дві бронзи.

Джерело - Чемпіон.

Чотири нагороди вибороли дзюдоїсти збірної України на етапі Кубку Європи серед юніорів, який відбувся в хорватській Рієці.

Фінал у ваговій категорії до 81 кг виявився українським: Ігор Цуркан виграв у Магомеда Хакімова.

Треті сходинки посіли Юлія Кузьменко та Іларія Цуркан.

Ще один українець Андрій Марченко (до 90 кг) був п'ятим.

Чемпіони та призери

Золото: Ігор Цуркан (до 81 кг)

Срібло: Магомед Хакімов (до 81 кг)

Бронза: Юлія Кузьменко (до 57 кг) та Іларія Цуркан (до 63 кг)

Нагадаємо, українська дзюдоїстка Крістіна Опанасенко здобула бронзу на етапі Кубку Європи серед кадетів, який відбувся в азербайджанському Гейгелі.

Раніше Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи в Загребі.

Ми повідомляли, що стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі у вазі до 78 кг.