Опанасенко виборола бронзу на кадетському етапі КЄ

Джерело - Чемпіон.

Українська дзюдоїстка Крістіна Опанасенко здобула бронзу на етапі Кубку Європи серед кадетів, який відбувся в азербайджанському Гейгелі.

Медальним виявився виступ спортсменки у вазі до 63 кг.

Інша українка Софія Горяшина в цій же категорії посіла 5 сходинку.

Нагадаємо, Михайло Свідрак, Антон Савицький і Христина Гоман показали найкращий результат серед українців на змаганні Grand Slam з дзюдо, який відбувся в таджицькому Душанбе, однак були далекі від першої трійки.

Раніше Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи в Загребі.

Ми повідомляли, що стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі у вазі до 78 кг.