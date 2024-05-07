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28.04.2024 07:21 1008

Опанасенко виборола бронзу на кадетському етапі КЄ

Сьогодні 09:15 93 0
Опанасенко виборола бронзу на кадетському етапі КЄ
Фото: IJF
#дзюдо, #Крістіна Опанасенко, #Софія Горяшина

Джерело - Чемпіон.

Українська дзюдоїстка Крістіна Опанасенко здобула бронзу на етапі Кубку Європи серед кадетів, який відбувся в азербайджанському Гейгелі.

Медальним виявився виступ спортсменки у вазі до 63 кг.

Інша українка Софія Горяшина в цій же категорії посіла 5 сходинку. 

Нагадаємо, Михайло Свідрак, Антон Савицький і Христина Гоман показали найкращий результат серед українців на змаганні Grand Slam з дзюдо, який відбувся в таджицькому Душанбе, однак були далекі від першої трійки.

Раніше Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи в Загребі.

Ми повідомляли, що стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі у вазі до 78 кг.

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