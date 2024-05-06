Харлан та Ягодка завершили виступи на Гран-прі в Сеулі

Джерело - Чемпіон.

Українські фехтувальники на шаблях завершили виступи на Гран-прі в Сеулі, Республіка Корея. Найкращий результат продемонстрували іменита Ольга Харлан та Андрій Ягодка.

Харлан поступилася в 1/8 фіналу бронзовій медалістці чемпіонату світу-2022 Арачелі Наварро з Іспанії (8:15). Українка посіла 10-те місце за підсумками змагань. Інші українські фехтувальниці Олена Кравацька та Юлія Бакастова увійшли до топ-50 (40 та 45 відповідно), Аліна Комащук стала 53-ю.

Ягодка зазнав від бронзового призера Гран-прі в Орлеані Себастьяна Патріса з Франції (11:15) в 1/8 фіналу. Андрій завершив турнір на 16-й позиції.

Зазначимо, що Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Ігор-2016 в командній першості. Вона також має дві бронзи в індивідуальних змаганнях.

Напередодні українські рапіристки встановили історичне досягнення на Кубку світу в Гонконзі. Також Влада Харькова й Джоан-Фейбі Бежура програли в 1/8 фіналу на Гран-прі в колумбійському Калі.