Представники України здобули три нагороди на турнірі в Мексиці

Джерело - Чемпіон.

Українські бадмінтоністи здобули три нагороди на турнірі серії International challenge, який проходив у Мексиці.

Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир посіли перше місце в жіночому парному розряді, здолавши у фіналі місцевих Роміну Фрегосу та Міріам Родрігес.

Також Поліна здобула бронзову нагороду в одиночному розряді, поступившись у півфіналі американській бадмінтоністці Ішиці Джайсвал.

У свою чергу Кантемир разом з Олексієм Тітовим також отримали бронзу у змішаній парі. у Півфіналі вони поступилися місцевому дуету Луїса Монтої та Міріам Родрігес.

Нагадаємо, напередодні українці здобули дві нагороди на міжнародному турнірі в Словаччині. У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.