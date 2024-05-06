Представники України здобули три нагороди на турнірі в Мексиці

Джерело - Чемпіон.
Українські бадмінтоністи здобули три нагороди на турнірі серії International challenge, який проходив у Мексиці.
Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир посіли перше місце в жіночому парному розряді, здолавши у фіналі місцевих Роміну Фрегосу та Міріам Родрігес.
Також Поліна здобула бронзову нагороду в одиночному розряді, поступившись у півфіналі американській бадмінтоністці Ішиці Джайсвал.
У свою чергу Кантемир разом з Олексієм Тітовим також отримали бронзу у змішаній парі. у Півфіналі вони поступилися місцевому дуету Луїса Монтої та Міріам Родрігес.
Нагадаємо, напередодні українці здобули дві нагороди на міжнародному турнірі в Словаччині. У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.