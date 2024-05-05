Українці невдало виступили на турнірі Grand Slam у Душанбе

Джерело - Чемпіон.

Михайло Свідрак, Антон Савицький і Христина Гоман показали найкращий результат серед українців на змаганні Grand Slam з дзюдо, який відбувся в таджицькому Душанбе, однак були далекі від першої трійки.

Усі українські атлети розділили у своїх вагових категоріях 9-16 позиції.

Підсумкові результати виступів збірної України

9-16 місце: Михайло Свідрак (до 81 кг)

9-16 місце: Антон Савицький (до 100 кг)

9-16 місце Христина Гоман (понад 78 кг)

Перше коло: Євгеній Балевський (до 100 кг)

Напередодні юнацька команда Києва здобула 14 нагород на національних змаганнях.

Нагадаємо, стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі у вазі до 78 кг.

Раніше Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи в Загребі.

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