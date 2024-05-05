Українці невдало виступили на турнірі Grand Slam у Душанбе

Джерело - Чемпіон.
Михайло Свідрак, Антон Савицький і Христина Гоман показали найкращий результат серед українців на змаганні Grand Slam з дзюдо, який відбувся в таджицькому Душанбе, однак були далекі від першої трійки.
Усі українські атлети розділили у своїх вагових категоріях 9-16 позиції.
Підсумкові результати виступів збірної України
- 9-16 місце: Михайло Свідрак (до 81 кг)
- 9-16 місце: Антон Савицький (до 100 кг)
- 9-16 місце Христина Гоман (понад 78 кг)
- Перше коло: Євгеній Балевський (до 100 кг)
Напередодні юнацька команда Києва здобула 14 нагород на національних змаганнях.
Нагадаємо, стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі у вазі до 78 кг.
Раніше Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи в Загребі.