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28.04.2024 07:21 951

Українці невдало виступили на турнірі Grand Slam у Душанбе

Сьогодні 20:50 155 0
Українці невдало виступили на турнірі Grand Slam у Душанбе
#дзюдо, #Михайло Свідрак, #Антон Савицький, #Христина Гоман, #Євгеній Балевський

Джерело - Чемпіон.

Михайло Свідрак, Антон Савицький і Христина Гоман показали найкращий результат серед українців на змаганні Grand Slam з дзюдо, який відбувся в таджицькому Душанбе, однак були далекі від першої трійки.

Усі українські атлети розділили у своїх вагових категоріях 9-16 позиції.

Підсумкові результати виступів збірної України

  • 9-16 місце: Михайло Свідрак (до 81 кг)
  • 9-16 місце: Антон Савицький (до 100 кг)
  • 9-16 місце Христина Гоман (понад 78 кг)
  • Перше коло: Євгеній Балевський (до 100 кг)

Напередодні юнацька команда Києва здобула 14 нагород на національних змаганнях.

Нагадаємо, стало відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх-2024 в Парижі у вазі до 78 кг.

Раніше Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи в Загребі.

Білодід: На ЧЄ була не у найкращій своїй формі

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