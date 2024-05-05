Тренер збірної України звернувся до гравців, які відмовилися приєднуватися до команди

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано готовий до діалогу з гравцями, які відмовилися допомагати команді в матчах Золотої Євроліги проти Румунії та Азербайджану.

Про це аргентинський фахівець заявив у інтерв’ю Sport.ua.

"Чесно кажучи, для мене це був справжній шок. Я був впевнений, що таке неможливо у принципі, а в країні, яка третій рік перебуває у стані війни, й поготів. Адже я приїхав сюди, щоб допомогти українцям, щоб ще більше підняти престиж цієї країни на міжнародній арені. І раптом таке. Найнеприємніше у цій ситуації, що переважна більшість відмовників самі не подзвонили мені і не приїхали на збір, а передавали інформацію через своїх агентів. У зв'язку з цим хочу наголосити, що я багато років працюю у волейболі, постійно тримаю контакт із людьми і завжди відкритий для спілкування з кожним гравцем. Тому не треба передавати мені якусь інформацію через третіх осіб. Приїжджайте, дзвоніть, говоріть. Тільки Дмитро Вієцький це зробив правильно, як належить. Сам приїхав до Городка, ми поговорили з ним та обговорили всі питання", — сказав Лосано.