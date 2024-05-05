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Тренер збірної України звернувся до гравців, які відмовилися приєднуватися до команди

Сьогодні 13:20 87 0
Тренер збірної України звернувся до гравців, які відмовилися приєднуватися до команди
#золота євроліга, #Лосано, #Олег Плотницький, #Збірна України з волейболу, #Василь Тупчій

Джерело - Sport.ua.

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано готовий до діалогу з гравцями, які відмовилися допомагати команді в матчах Золотої Євроліги проти Румунії та Азербайджану. 

Про це аргентинський фахівець заявив у інтерв’ю Sport.ua. 

"Чесно кажучи, для мене це був справжній шок. Я був впевнений, що таке неможливо у принципі, а в країні, яка третій рік перебуває у стані війни, й поготів. Адже я приїхав сюди, щоб допомогти українцям, щоб ще більше підняти престиж цієї країни на міжнародній арені. І раптом таке.

Найнеприємніше у цій ситуації, що переважна більшість відмовників самі не подзвонили мені і не приїхали на збір, а передавали інформацію через своїх агентів. У зв'язку з цим хочу наголосити, що я багато років працюю у волейболі, постійно тримаю контакт із людьми і завжди відкритий для спілкування з кожним гравцем. Тому не треба передавати мені якусь інформацію через третіх осіб.

Приїжджайте, дзвоніть, говоріть. Тільки Дмитро Вієцький це зробив правильно, як належить. Сам приїхав до Городка, ми поговорили з ним та обговорили всі питання", — сказав Лосано. 

До національної команди відмовилися приєднуватися шестеро гравців, зокрема й лідери збірної Олег Плотницький та Василь Тупчій. Їм загрожують санкції від Федерації баскетболу України. 

18 травня команда Рауля Лосано зіграє проти Румунії, а 19-го — проведе матч з Азербайджаном. 

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