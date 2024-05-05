Джерело - Чемпіон.

Збірна України не відібралася до фіналу Світових естафет-2024 на Багами зі змагань змішаних естафетних команд.

Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України

Наша команда у складі Олександра Погорілка, Тетяни Мельник, Данила Даниленка й Анни Рижикової посіла третє місце (3:15.70 хв) у четвертому забігу.

Перші дві команди з кожного забігу автоматично вигравали ліцензії на Олімпійські ігри й виходили у фінал Світових естафет.

Зазначимо, що змагання розпочалися з рекорду. Вже в першому забігу його побила команда Нідерландів (3:12.16 хв), а в наступному американці пробігли ще швидше (3:11.52 хв).

Збірні Польщі, Франції, США, Нідерландів, Ірландії, Бельгії, Нігерії і Домініканської Республіки здобули олімпійські ліцензії. Боротьба за решту з них триває й продовжиться у другий день змагань.

Напередодні Анна Рижикова фінішувала четвертою у забігу на дистанції 400 метрів на турнірі Curacao Sprint Fest у місті Віллемстад.