Українські стрільці пробилися до фіналу Юнацької ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Українські стрільці в стрільбі з пістолета та гвинтівки впевнено виграли відбірковий раунд Східно-Європейської зони у хорватському Осієку.

Суперниками українців були стрільці з Сербії, Чорногорії, Хорватії, Боснії і Герцоговини.

Команду гвинтовничків на цьому старті представляли Софія Михайлюк, Анна Ляшенко, Марія Сташко, Кирило Бугайцев, Максим Плетінь, Данило Данаєв.

Українці виграли всі матчеві зустрічі, набравши загалом 69 очок, та посіли перше місце за підсумками кваліфікації.

На один матч менше провели пістолетники. Наша команда з результатом в 61 бал теж стала переможцем змагань.

У її складі змагалися: Ольга Лепська, Мілана Мамась, Каріна Зайченко, Іван Мартинов, Тимур Підгорний, Максим Камінський.

Тож Україна буде представлена в обох видах зброї у фіналі Ліги, що відбудеться у жовтні в Сербії.