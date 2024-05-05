Головне
Шахтар зіграє з Чорноморцем, Динамо прийме Колос: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:06 303
Спортдир на Джиро: відомий український велопрофі – про графік підготовки та активності своєї команди на італійському гранд-турі
Сьогодні 11:00 108
Канело на класі переміг Мунгую та захистив титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:35 542
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі-2024
Сьогодні 00:43 366
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:08 1378
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги
Сьогодні 00:04 19161 2
Швьонтек здолала Соболенко у фіналі турніру в Мадриді
Вчора 23:33 531
Канело — Мунгуя: усе про бій за титули WBC, WBA, IBF і WBO
Вчора 23:20 379
Арсенал без Зінченка розгромив Борнмут Забарного, Ман Сіті з покером Голланда познущався над Вулвз: результати матчів АПЛ
Вчора 21:35 916
Довбик забив у ворота Барселони 20-й гол у чемпіонаті Іспанії
Вчора 20:05 1262
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
03.05.2024 01:40 521
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 290
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 524
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 890
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 931

Українські стрільці пробилися до фіналу Юнацької ліги Європи

Сьогодні 09:54 117 0
Українські стрільці пробилися до фіналу Юнацької ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Українські стрільці в стрільбі з пістолета та гвинтівки впевнено виграли відбірковий раунд Східно-Європейської зони у хорватському Осієку.

Суперниками українців були стрільці з Сербії, Чорногорії, Хорватії, Боснії і Герцоговини.

  • Команду гвинтовничків на цьому старті представляли Софія Михайлюк, Анна Ляшенко, Марія Сташко, Кирило Бугайцев, Максим Плетінь, Данило Данаєв. 

Українці виграли всі матчеві зустрічі, набравши загалом 69 очок, та посіли перше місце за підсумками кваліфікації. 

На один матч менше провели пістолетники. Наша команда з результатом в 61 бал теж стала переможцем змагань. 

  • У її складі змагалися: Ольга Лепська, Мілана Мамась, Каріна Зайченко, Іван Мартинов, Тимур Підгорний, Максим Камінський. 

Тож Україна буде представлена в обох видах зброї у фіналі Ліги, що відбудеться у жовтні в Сербії. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024 Нарваєс здобув сенсаційну перемогу: результати першого етапу Джиро д'Італія-2024 3223
Ломаченко — Камбосос: де дивитися чемпіонський бій у легкій вазі Ломаченко — Камбосос: де дивитися чемпіонський бій у легкій вазі 4003
Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі 4111
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті 5742 4
Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги Гол та асист Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в ЛЧ: результати 34 туру Ла Ліги 19161 2
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Маямі 3639
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 7221 2
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 24176
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 108726
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 36022 2
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12247
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100584