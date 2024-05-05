Потєря за одну хвилину програв бразильцю: результати боїв турніру UFC 301

Джерело - Чемпіон.

У бразильському Ріо-де-Жанейро українець Ігор Потєря програв Мішелю Перейрі на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 301.

Ігор пропустив сильний удар і за одну хвилину програв. Вирішальним став задушливий прийом – гільйотина від бразильця. 27-річний українець провів у UFC 6 поєдинків – 2 перемоги та 4 поразки.

У головному бою турніру бразилець Алешандре Пантожа переміг Стіва Ерцега з Австралії. Все вирішив останній 5 раунд, в якому мав перевагу чемпіон. Усі судді віддали перемогу бразильцеві, але з невеликою перевагою: 48–47, 48–46, 49–46.

Результати боїв турніру UFC 301

Раніше повідомлялося, що Потєря свій наступний бій проведе 22 червня проти Шарабутдина Магомедова (12-0), який представляє Росію.