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Потєря за одну хвилину програв бразильцю: результати боїв турніру UFC 301

Сьогодні 08:39 106 0
Потєря за одну хвилину програв бразильцю: результати боїв турніру UFC 301
#Ігор Потєря

Джерело - Чемпіон.

У бразильському Ріо-де-Жанейро українець Ігор Потєря програв Мішелю Перейрі на турнірі зі змішаних єдиноборств UFC 301.

Ігор пропустив сильний удар і за одну хвилину програв. Вирішальним став задушливий прийом – гільйотина від бразильця. 27-річний українець провів у UFC 6 поєдинків – 2 перемоги та 4 поразки.

У головному бою турніру бразилець Алешандре Пантожа переміг Стіва Ерцега з Австралії.  Все вирішив останній 5 раунд, в якому мав перевагу чемпіон. Усі судді віддали перемогу бразильцеві, але з невеликою перевагою: 48–47, 48–46, 49–46.

Результати боїв турніру UFC 301

Раніше повідомлялося, що Потєря свій наступний бій проведе 22 червня проти Шарабутдина Магомедова (12-0), який представляє Росію. 

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