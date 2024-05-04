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Визначився перший фіналіст сенсаційного ЧС зі снукеру

Сьогодні 20:50 116 0
Визначився перший фіналіст сенсаційного ЧС зі снукеру
#снукер

Джерело - Чемпіон.

Кайрен Вілсон (12) обіграв Девіда Гілберта (31) та вийшов у фінал чемпіонату світу-2024 зі снукеру в Шеффілді (Англія).

Поєдинок завершився з рахунком 17:11 на користь більш рейтингового спортсмена.

Суперник Вілсона визначиться в іншому півфіналі за участі валлійця Джека Джонса (44) та Стюарта Бінема(29). Наразі рахунок в матчі після трьох сесій 13:10 на користь Джека. Вирішальна частина матчу розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Варто додати, що цьогорічний турнір приніс чимало сюрпризів. Зокрема два найкращі снукеристи рейтингу, легендарний Ронні О'Салліван та Джаж Трамп, вилетіли на стадії чвертьфіналу. З чотирьох півфіналістів одразу троє стартували на турнірі з кваліфікації.

Зазначимо, чемпіонат світу є найпрестижнішим турніром у світовому снукері. Традиційно змагання проходять в театрі "Крусебл" в англійському Шеффілді. Найтитулованішими гравцями є О'Салліван та Стівен Хендрі, які вигравали 7 разів на ЧС.

Раніше ми повідомляли, що українські снукеристи, Антон Казаков та Юліан Бойко, не змогли пройти кваліфікацію турніру.

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