Президент ФВУ: Причина відмови волейболістів їхати в збірну пов’язана із новим тренером

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник розповів, що одна з причин відмови провідних волейболістів їхати у збірну пов’язана із новим тренером команди.

Його слова наводить портал Sport-express.ua.

"Конфлікту провідних гравців із керівництвом ФВУ немає. Всі відмовники вказують, що вони хворі. Хоча, можна припустити, що, переважно, волейболісти хочуть відпочити після виснажливих виступів за клуб.

Ще одна причина, напевно, пов’язана із новим головним тренером. Наставником збірної України сім років був Угіс Крастіньш. У останні роки його команда не демонструвала відповідних результатів, і профільне Міністерство не продовжило із ним контракт. Ми б не підтримали Угіса Крастіньша, але він і не подавав свою кандидатуру на продовження контракту.

Новий головний тренер узявся до роботи два тижні тому. А деякі гравці наполягали на поверненні Крастіньша, інакше погрожували відмовитися виступати за збірну. Це вперше було сказано ще в жовтні минулого року.

Також наші провідні волейболісти постійно конфліктували навколо призових за участь в Євролізі. Хоча ФВУ за всі роки не взяла собі із них жодного євро, а все віддає збірникам", — сказав Мельник.