Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з естафетного бігу

Джерело - Чемпіон.
Збірна України з легкої атлетики оголосила склад на чемпіонату світу з естафетного бігу.
Про це повідомляє ФЛУ.
Національну команду будуть представляти 11 спортсменів:
- Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Данило Даниленко, Олександр Погорілко, Тетяна Харащук, Анастасія Бризгіна, Микита Барабанов, Тетяна Кайсен, Тетяна Мельник, Катерина Карпюк-Климюк, Мар’яна Шостак.
На ЧС будуть розігруватися 14 ліцензій на Ігри у Парижі у п'яти видах естафетного бігу: 4х100 м серед чоловіків та жінок, а також 4х400 метрів у чоловіків, жінок та міксті. Автоматичні перепустки на Олімпіаду-2024 здобудуть усі фіналісти, а також переможці "втішних" забігів.
Турнір відбудеться 5 травня на Багамах.
Напередодні Анна Рижикова фінішувала четвертою у забігу на дистанції 400 метрів на турнірі Curacao Sprint Fest у місті Віллемстад.