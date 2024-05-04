Головне
Історичне досягнення: українські рапіристки вибороли бронзу на Кубку світу в Гонконзі
Сьогодні 12:28 1921
Сестри Алексіїви вибороли срібло на етапі Кубку світу
Сьогодні 14:10 111
Снігур впевнено перемогла росіянку у фіналі турніру в Лопоті
Сьогодні 13:44 162
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B
Сьогодні 02:05 5208 2
Ферстаппен виграв кваліфікацію до спринту Гран-прі Маямі
Сьогодні 01:00 2850
Гонка Формули-1 на узбережжі Атлантичного океану: усе про Гран-прі Маямі
Сьогодні 00:45 867
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A
Вчора 21:47 15480 3
Україна вимагає відсторонити росіян та білорусів від олімпійської кваліфікації
Вчора 20:30 3014 1
Аврора стала першим фіналістом Кубку України
Вчора 19:57 377
Відомі склад і поєднання ланок збірної України на вирішальний матч із Литвою
Вчора 19:02 625
Прямі трансляції
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Жирона — Барселона — онлайн-трансляція LIVE — Ла Ліга
Вчора 01:40 471
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Кудрівка-Нива — Інгулець — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 19:16 258
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Агробізнес — Лівий берег — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
02.05.2024 18:48 482
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
28.04.2024 11:19 869
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
28.04.2024 07:21 908

Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з естафетного бігу

Сьогодні 13:09 126 0
Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з естафетного бігу
Фото - Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з легкої атлетики оголосила склад на чемпіонату світу з естафетного бігу.

Про це повідомляє ФЛУ.

Національну команду будуть представляти 11 спортсменів:

  • Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Данило Даниленко, Олександр Погорілко, Тетяна Харащук, Анастасія Бризгіна, Микита Барабанов, Тетяна Кайсен, Тетяна Мельник, Катерина Карпюк-Климюк, Мар’яна Шостак.

На ЧС будуть розігруватися 14 ліцензій на Ігри у Парижі у п'яти видах естафетного бігу: 4х100 м серед чоловіків та жінок, а також 4х400 метрів у чоловіків, жінок та міксті.  Автоматичні перепустки на Олімпіаду-2024 здобудуть усі фіналісти, а також переможці "втішних" забігів.

Турнір відбудеться 5 травня на Багамах.

Напередодні Анна Рижикова фінішувала четвертою у забігу на дистанції 400 метрів на турнірі Curacao Sprint Fest у місті Віллемстад.

Коментарі ()
Популярне зараз
П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A П’ятий розгром у п’яти іграх: збірна України впевнено перемогла Литву в матчі ЧС за вихід у Дивізіон 1A 15480 3
Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B Мережка визнали найціннішим гравцем чемпіонату світу в Дивізіоні 1B 5208 2
Збірні України U-17 та U-19 дізналися своїх суперників у кваліфікації Євро-2025 Збірні України U-17 та U-19 дізналися своїх суперників у кваліфікації Євро-2025 3132 2
УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 УЄФА розширила заявки збірних на Євро-2024 7479
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар та результати матчів, турнірна таблиця 6620
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар та результати матчів, турнірна таблиця 10750
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46919
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 325047
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11267 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26477
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14266
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 62301