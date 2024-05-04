Збірна України назвала склад на чемпіонат світу з естафетного бігу

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з легкої атлетики оголосила склад на чемпіонату світу з естафетного бігу.

Про це повідомляє ФЛУ.

Національну команду будуть представляти 11 спортсменів:

Анна Рижикова, Вікторія Ткачук, Данило Даниленко, Олександр Погорілко, Тетяна Харащук, Анастасія Бризгіна, Микита Барабанов, Тетяна Кайсен, Тетяна Мельник, Катерина Карпюк-Климюк, Мар’яна Шостак.

На ЧС будуть розігруватися 14 ліцензій на Ігри у Парижі у п'яти видах естафетного бігу: 4х100 м серед чоловіків та жінок, а також 4х400 метрів у чоловіків, жінок та міксті. Автоматичні перепустки на Олімпіаду-2024 здобудуть усі фіналісти, а також переможці "втішних" забігів.

Турнір відбудеться 5 травня на Багамах.

Напередодні Анна Рижикова фінішувала четвертою у забігу на дистанції 400 метрів на турнірі Curacao Sprint Fest у місті Віллемстад.