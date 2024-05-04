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28.04.2024 07:21 903

Monte вдруге зіграють проти російської команди на ESL Pro League Season 19 з CS2

Сьогодні 09:55 107 0
Monte вдруге зіграють проти російської команди на ESL Pro League Season 19 з CS2
#Монте

Джерело - Чемпіон.

Українська кіберспортивна команда Monte (26) вдруге зіграє проти російської FORZE на ESL Pro League Season 19 з Counter Strike 2.

Поєдинок відбудеться у суботу, 4 травня. Початок — о 14:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на твіч-каналі cs2_maincast.

Гра пройде у форматі Во3 у сітці останнього шансу. Та команда, що програє у цьому матчі — вилетить з турніру.

ESL Pro League Season 19 з CS2
Група С, Півфінал
Сітка останнього шансу
Призовий фонд — 750 000$
4 травня

Monte (Україна) — FORZE

Нагадаємо, у минулому поєдинку між цими командами перемогу святкували Monte, проте у наступному матчі українці прикро поступилися Liquid (18), а потім без шансів програли ENCE. У разі перемоги, у фіналі сітки останнього шансу на "монастирище" чекатиме хтось із пари ENCE (16) — FURIA (17).

Також інша українська команда Natus Vincere (2) здобула вольову перемогу над BIG та вийшла до плей-оф турніру.

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