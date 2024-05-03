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Українці здобули 4 нагороди на міжнародному турнірі зі спортивних танців

Сьогодні 18:52 80 0
Українці здобули 4 нагороди на міжнародному турнірі зі спортивних танців

Джерело - Чемпіон.

Українці здобули 4 медалі на міжнародному турнірі світової рейтингової серії зі спортивних танців у естонському Таллінні.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Мілана Бойчук та Андрій Нікітьонок здобули срібло у програмі "стандарт" молодіжної вікової категорії. Також, пара виграла бронзу у "латині".

У цій же програмі серед спортсменів до 21 року на п'єдестал піднялися Софія Капустіна і Ростислав Рідний. Українці посіли 2 місце. Софія та Ростислав також змагалися і серед дорослих, де здобули бронзові нагороди. 

Зазначимо, що Бойчук та Нікітьонок вже перемагали на аналогічному турнірі в грудні 2023 року. Тоді українці піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу у змаганнях серед молоді у програмі "латина".

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