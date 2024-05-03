Українці здобули 4 нагороди на міжнародному турнірі зі спортивних танців

Джерело - Чемпіон.
Українці здобули 4 медалі на міжнародному турнірі світової рейтингової серії зі спортивних танців у естонському Таллінні.
Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.
Мілана Бойчук та Андрій Нікітьонок здобули срібло у програмі "стандарт" молодіжної вікової категорії. Також, пара виграла бронзу у "латині".
У цій же програмі серед спортсменів до 21 року на п'єдестал піднялися Софія Капустіна і Ростислав Рідний. Українці посіли 2 місце. Софія та Ростислав також змагалися і серед дорослих, де здобули бронзові нагороди.
Зазначимо, що Бойчук та Нікітьонок вже перемагали на аналогічному турнірі в грудні 2023 року. Тоді українці піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу у змаганнях серед молоді у програмі "латина".