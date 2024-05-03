Внаслідок обстрілу Росії було знищено зал спортивної та художньої гімнастики в Одесі

Джерело - Чемпіон.

Внаслідок ракетного обстрілу російських військ по Одесі, що відбувся 1 травня, було знищено зал спортивної та художньої гімнастики Тріумф.

Про це повідомляє НОК України.

За словами тренерки з чирлідингу Вікторії, наступного тижня її вихованці планували їхати на чемпіонат України, а наприкінці червня брати участь у чемпіонаті Європи.

Напередодні гімнастка Поліна Дяченко пройшла у фінал у вправах на колоді на чемпіонаті Європи в італійському Ріміні. В інших категоріях українки до фіналів не відібралися. У різновисоких брусах Губарєва стала 20-ю, Лобок - 30-ю, Лащевська - 35-ю, а Дяченко - 48-ю. У кваліфікації у вільних вправах Лобок посіла 41 місце, Маріанна Кинюк - 52-ге, Губарєва - 74-те, а Дяченко - 102-ге. У командному багатоборстві "синьо-жовтим" не вистачило чотирьох позицій, щоб вийти у фінал. Українки зайняли 12 сходинку.

Нагадаємо, в чоловічій частині ЧЄ Україна зуміла вдруге в історії здобути золото.

В індивідуальних змаганнях Ілля Ковтун двічі за день став чемпіоном Європи у вправах на перекладині та паралельних брусах. Також медалі здобули Олег Верняєв (срібло у багатоборстві) та Назар Чепурний (бронза в опорному стрибку).